"Температуры нет, значит ничего серьезного": в Бурятии 17-летний подросток умер от перитонита после того, как врачи отправили его домой

"Температуры нет, значит ничего страшного": в Бурятии 17-летний подросток умер от перитонита после того, как врачи отправили его домой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- 14-го числа у меня умер лучший друг, с которым мы дружили около 6-7 лет. Парень был очень хороший, отзывчивый, жизнерадостный, - такое сообщение накануне появилось в одном из анонимных пабликов Бурятии. Дальше автор поста пишет, что подростку было лишь 17 лет.

Диагноз, который ему поставили уже посмертно - острый гнойный перитонит. На протяжении трех дней у погибшего было внутреннее кровотечение из-за чего его мучали острые боли в животе и немело все тело. Его мать обращалась в больницу за помощью, но там парня не госпитализировали. 14 июля он умер в своей квартире.

- В ходе судебно-медицинского исследования установлено, что молодой человек скончался в результате развитого перитонита – острого хирургического заболевания, требующего срочной госпитализации и оперативного вмешательства, - рассказали в СУ СКР по Бурятии. - По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Просмотрев кадры с камер наблюдения следователи выяснили, что во время приема пальпация живота вызывала у подростка сильные боли, но дежурный врач не посчитал нужным оказать ребенку необходимую медицинскую помощь или госпитализировать. Сотрудники приемно-диагностического отделения больницы, которые работали в тот день, отказались давать показания.

- В настоящее время уголовное дело находится в производстве следователей по особо важным делам, по нему проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления, - рассказали в Следственном управлении.

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