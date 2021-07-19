Жителя Бурятии, который 7 лет назад пытал иркутянина ради денег, разыскивают в Липецкой области

В Липецкой области разыскивается житель Бурятии. Ни Виктор Валерьевич, 23.01.1989 года рождения обвиняется в избиении и похищении человека, а также пытках и вымогательстве. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области.

- По предварительным данным, в ночь с 4 на 5 февраля 2014 года Ни В.В. со своими товарищами похитили своего 32–летнего знакомого из города Иркутска. Так, находясь возле одного из домов по улице Мамина-Сибиряка, увидели шедшего мимо них потерпевшего, после чего злоумышленники, схватили мужчину, нанеся ему, удары по телу и голове и усадили в автомобиль «Тойота-Королла». Не давая потерпевшему возможности выйти из автомобиля, потребовали возвращения денежных средств в размере 500 000 рублей, - рассказали в ведомстве.

Из Иркутска жертву перевезли в Улан-Удэ. Закрыв мужчину в одном из домов в ДНТ "Труд" обвиняемый заставил потерпевшего позвонить своей матери, чтобы та помогла ему найти деньги. Однако женщина, понимая, что случилось с ее сыном, обратилась в полицию. Преступников задержали, но Ни удалось скрыться.

Информацию о его местонахождении просят сообщать в любую дежурную часть полиции как Липецкой области, так и республики Бурятия.

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