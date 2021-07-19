Спасая 11-летнюю девочку в реке Белая утонул житель Усольского района Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Усольском районе в окрестностях деревни Бадай продолжаются поиски 48-летнего мужчины, которого унесло течением на реке Белой. 17 июля житель поселка Средний приехал на рыбалку с 11-летней девочкой. Ребенок бродил по берегу, но провалился в размытую яму и начал тонуть. Мужчина бросился на помощь, но выплыть не смог. Школьница выбралась на берег самостоятельно. Этот трагический случай стал не единственным на водоемах региона за последнее время. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Ухудшение оперативной обстановки на водных объектах отмечается в Приангарье, где с 15 июля в результате несоблюдения правил личной безопасности погибли пять человек, - рассказали в ведомстве.

15 июля мужчина 1960 года рождения, отдыхавший на одной из туристических баз, утонул в заливе Братского водохранилища в районе села Бирит. Тело погибшего было найдено водолазами региональной пожарно-спасательной службы.

Также в Братском водохранилище в районе поселка Новонукутский водолазам удалось найти тело утонувшего 16 июля 40-летнего мужчины.

В этот же день на озере Молодежном в Усолье-Сибирском пропал 29-летний местный житель. Молодого человека, решившего искупаться в вечернее время, заметила женщина, она же сообщила в экстренные службы о том, что он скрылся под водой и не появлялся на поверхности длительное время. На берегу были найдены его личные вещи. Тело на следующий день обнаружили недалеко от берега.

Трагедия произошла в Шелехове. 17 июля на обводненный карьер в СНТ «Строитель» приехала отдыхать компания из Иркутска. Через какое-то время друзей обеспокоило долгое отсутствие приятеля, ушедшего купаться. Позже 47-летний погибший был поднят со дна.

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