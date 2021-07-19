Число населенных пунктов в зоне задымления от лесных пожаров сократилось до 9 в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По данным космического мониторинга и сведений ЕДД служб в Приангарье число населенных пунктов в зоне задымления от лесных пожаров 19 июля сократилось с 23 до 9. Все они находятся в Бодайбинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В регионе сейчас горит больше 31 тысячи гектаров леса, но дым в Приангарье несет также с других регионов, где сейчас бушуют лесные пожары – из Красноярского края и Якутии.

- Случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения ПДК по оксиду углерода не зафиксировано, - говорят спасатели. - Жалоб от населения не поступало.

Тушат пожары в лесном фонде Иркутской области в понедельник 627 человек на 40 спецмашинах с использованием авиации. На утро 19 июля в Иркутской области действуют 30 пожаров в Бодайбинском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Удинском.

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