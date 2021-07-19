В Усолье-Сибирском посетитель украл мобильник из торгового павильона Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Усолье-Сибирском полиция разыскивает мужчину, который похитил телефон в торговом павильоне. Подозреваемый попал в объектив камеры видеонаблюдения. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

- 11 июля ориентировочно в 11 часов 20 минут утра в одном из торговых павильонов по адресу проспект Космонавтов 23/2 неизвестный похитил телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказывают в ведомстве.

Людей, которые что-либо знают о злоумышленнике, просят сообщить об этом в полицию.

Приметы: мужчина был одет в джинсы синего цвета, мастерку темно-синего цвета, сандалии черного цвета.

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