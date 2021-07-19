7-летний ребенок утонул в Нижнеудинске из-за того, что пьяные взрослые оставили его без присмотра Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

О пропаже 7-летнего мальчика из поселка Шумский Нижнеудинского района сообщили в полицию вечером, 18 июля. Спустя несколько часов тело ребенка нашли в озере. Причиной смерти стало утопление в воде. Выяснилось, что взрослые, которые находились с мальчиком, распивали алкоголь и оставили его без присмотра. Мальчик ушел к озеру и утонул.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в пресс-службах СУ СК и прокуратуры по Иркутской области.

Следователи в очередной раз призывают родителей не оставлять маленьких детей без внимания. Смерть ребенка по вине взрослых влечет за собой уголовную ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасая 11-летнюю девочку в реке Белая утонул житель Усольского района (Подробности)

Четыре человека погибли и 61 пострадал в ДТП за неделю в Иркутской области (Подробности)