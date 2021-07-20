Взят под стражу виновник смертельного ДТП на трассе Иркутск-Оса-Усть-Уда Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Под стражу в СИЗО заключили 30-летнего водителя Тойоты Филдер, который утром, 14 июля спровоцировал крупное ДТП на трассе «Иркутск-Оса-Усть-Уда». Напомним, тогда у села Александровское он врезался в большегруз «МАЗ» и Тойоту Спринтер. В этой аварии погибли мужчина и женщина, которые находились в салоне Тойоты Спринтер. Также с различными травмами в больницу попали 4-летний пассажир и 47-летний водитель «Спринтера», а также сам водитель «Филдера».

- Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель «Тойоты Филдер», не имел права управлять автомобилем, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Сейчас следователи просят откликнуться свидетелей и очевидцев этого ДТП.

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