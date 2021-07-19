16-летний мотоциклист столкнулся с "Тойотой" в Ангарске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Около 16 часов на пересечении улиц Горького и Мира произошло столкновение автомобиля "Тойота" и мотоцикла под упражнением 16-летнего подростка. В результате происшествия юноша госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщают в официальном аккаунте в "Инстаграм" УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке, а подросток не имел водительского удостоверения на управление мотоциклом.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения происшествия.

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