Поменял коня на машину: у жителя Улан-Удэ угнал автомобиль работник фермы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

32-летний житель Улан-Удэ заявил об угоне машины. Во время отдыха на озере Абрамовском в Селенгинском районе он познакомился с 20-летним фермерским работником, верхом на коне собиравшего коров. Он то и похитил автомобиль у отдыхавшего. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

- Компания распила спиртное, и потерпевший попросил у гостя лошадь, чтобы прокатиться до ближайшего магазина. Когда мужчина вернулся, иномарки на месте уже не было. Вместе с ней пропал хозяин коня, - сообщили в ведомстве.

Во время розыска машину нашли на обочине на 45 километре дороги «Улан-Удэ – Кяхта». Водитель спал за рулем. Хозяин лошади рассказал полицейским, что поехал искать владельца, потому что тот долго не возвращался из магазина.

Оказалось, что ранее работник фермы уже привлекался к уголовной ответственности. А сейчас возбуждено уголовное дело по статье об угоне автомобиля без цели хищения.

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