Застрелили должника и сожгли его тело, в Иркутской области осудят троих мужчин

Трое друзей из Усть-Илимска похитили должника, увезли загород, застрелили и сожгли его тело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутской области перед судом предстанут три жителя Усть-Илимска. Товарищи от 24 до 27 лет обвиняются в нескольких преступлениях, среди которых похищение человека, убийство и незаконное ношение оружия. Уголовное дело расследовано следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области при поддержке сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- 30 сентября 2019 года в вечернее время 34-х летний потерпевший назначил одному из фигурантов встречу на остановке общественного транспорта, с целью возврата долга. Вместе с этим, мужчина которому была назначена встреча не смог прийти, и попросил своих двух знакомых забрать денежные средства. Двое молодых людей, подъехав к назначенному месту на автомобиле, стали высказывать в адрес мужчины требования о возврате долга, однако получили отказ, вследствие чего между ними завязался конфликт. В ходе которого двое молодых людей обнаружили, что у мужчины при себе имеется боевой пистолет, - рассказали в ведомстве.

Однако, как только должник начал вытаскивать оружие, двое злоумышленников скрутили его и посадили в машину. Они увезли его в гаражный кооператив, куда приехал третий соучастник, назначивший жертве встречу на остановке. Обсудив ситуацию, друзья приняли решение убить обидчика и отвезли его в безлюдное место за городом, выстрелив в него несколько раз из его же пистолета. Чтобы скрыть следы убийства, обвиняемые облили тру бензином и сожгли его.

Уголовное дело направлено в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

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