119 пьяных за рулем обнаружили в Приангарье во время рейда в минувшие выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профилактический рейд на дорогах сотрудники ГАИ провели в минувшие выходные в Иркутской области. В этот раз задержали 119 пьяных водителей. А восемь из них попались с таким нарушением уже не в первый раз. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Так, вчера днем, в селе Покровка Баяндаевского района инспекторы остановили автомобиль «ВАЗ-2106» под управлением 35-летнего местного жителя, от которого исходил сильный запах алкоголя. Водитель пояснил, что распивал спиртные напитки с друзьями, после чего решил развести их по домам, - рассказывают в ведомстве.

Оказалось, что у нарушителя нет и никогда не было водительских прав. Кроме того, однажды его уже ловили за рулем в состоянии опьянения. Экспертиза показала недопустимое содержание алкоголя в организме. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о повторном вождении в нетрезвом виде.

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