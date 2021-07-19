Инспектор ДПС в Иркутске помог пострадавшей с травмой ноги попасть к врачам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске к сотруднику ГИБДД на посту обратился водитель с просьбой срочно помочь его знакомой. Женщина повредила ногу и истекала кровью. А по пути в больницу много пробок. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Старший лейтенант полиции Алексей Караулов незамедлительно принял решение сопроводить автомобиль до городской клинической больницы № 3, - сообщили в ведомстве.

Также полицейский помог больной добраться до помещения с врачами. Когда женщине стало лучше, она позвонила в дежурную часть ГИБДД, чтобы рассказать о добром поступке инспектора и поблагодарить его.

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