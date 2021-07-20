Режим ЧС введен в лесах Бодайбинского района из-за пожаров

Режим ЧС ввели в лесах Бодайбинского района из-за пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В лесах Бодайбинского района введен режим ЧС. Это связано с тем, что пожарная обстановка ухудшилась. На территории действует 5 крупных пожаров, зарегистрированных с 14 по 18 июля. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Еще два ранее зарегистрированных пожара действуют в Киренском районе. 19 июля возникли четыре новых возгорания в Нижнеилимском районе, три – в Усть-Илимском, два – в Чунском, один из которых локализован. Таким образом, на сегодня в лесном фонде на территории Иркутской области действуют 29 пожаров на общей площади 33181,5 гектара, -рассказали в ведомстве.

За минувшие сутки удалось потушить 2 пожара в Усть-Удинском и Киренском районах. Накануне было задействовано 418 пожарных-десантников, 204 работника лесопожарных станций, 65 мобилизованных граждан и 69 единиц наземной техники.

Режим чрезвычайной ситуации в лесах с 5 июля действует также в Катангском районе, где зарегистрировано 14 пожаров.

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