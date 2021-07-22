"Человек, который первый сказал, что это чипирование, давно привился": на вопросы о вакцине и медпомощи во время пандемии ответили иркутские врачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Идя по коридорам больницы, я всегда подхожу к беременным девушкам и прошу "берегите себя, надевайте маску", - рассказала во время прямого эфира на радио "Комсомольская правда" в Иркутске Жанна Есева. Сегодня вышел второй выпуск специальной акции "Комсомолки" и Общественной палаты Иркутска "Ответьте, доктор", в рамках которой жители Приангарья могут задать любой вопрос о COVID-19 врачам "красной зоны", ведущим медикам, признанным специалистам и главврачам больниц региона. Гостями второй серии стали главный врач ИГКБ №8 Жанна Есева и заведующая женской консультации Елена Кокунова.

Как организована очередь на вакцинацию, а также на ПЦР-тестирование в поликлиниках Иркутска?

- Для руководителей медучреждений сейчас главное - разделить потоки больных и здоровых посетителей. То есть, если человек здоров и проходит на вакцинацию - он должен входить через один вход, люди с признаками заболевания, либо с положительным ПЦР-тестом на руках - через другой. Это относится и к беременным, для направляющихся в женскую консультацию предусмотрен отдельный вход. В поликлинике №8 такая практика существует давно. На входе наши посетители видят три стрелки: красная ведет в ковид-центр, зеленая-на вакцинацию и еще одна для тех, кто температурит. Также на входе всегда дежурит так называемый "фильтр", сотрудник мерит температуру и узнает причину визита поликлиники, подбирая для человека необходимый маршрут. Мы никогда не отказываем пациентам в приеме, но чтобы избежать очереди, просим всех подходить к посещению больницы осознанно и записаться заранее по телефону, на сайте медучреждения или через портал "Госуслуги". Прошли времена, когда было необходимо было занимать очередь с 8 утра. Сегодня все можно сделать дистанционно.

Что делать, если в одной очереди со здоровыми находятся люди с явными признаками простудного заболевания?

- Не зря половина мест в общественных местах перегорожена или помечена красным крестом - социальная дистанция необходима. Не только больницы, но даже подъезды сегодня обрабатывают всевозможными дезсредствами, но это не предотвращает возможности заражения на 100%. Маска, перчатки и безопасная дистанция - залог вашей безопасности.

Подвержены ли беременные женщины большему риску заразиться коронавирусом?

- На каждом приеме будущим мамочкам мы напоминаем: реже посещайте общественные места, ограничьте общение с теми же соседями и не забывайте о маске. Беременность - сложный период для организма и в любом случае это снижение иммунитета. Так, за последний месяц коронавирусом заболело 26 беременных женщин.

Что делать женщинам, которые узнали о беременности уже после поставленной вакцины? Стоит ли беспокоиться?

- Переживать не нужно. Конечно, для беременных и кормящих матерей есть противопоказания, но это не значит, что нужно прерывать беременность. Иркутские врачи уже имеют опыт ведения беременных с коронавирусом еще с прошлого года. Женщин, получивших вакцину во время беременности, будут наблюдать врачи-терапевты и назначать дополнительные обследования.

Можно ли в Иркутске получить плановую медицинскую помощь?

- Такое исключение мы сделали в больнице на Образцова, 27 в Ленинском районе. Это филиал поликлиники №8. Там сегодня пациентов принимает врач-терапевт. Но ни в коем случае не стоит обращаться по адресу Баумана, 214А, там ведется оказание экстренной помощи.

Можно ли сдать ПЦР-тест, если не прикреплён к поликлинике?

- Здесь есть необходимые условия оказания такой услуги. Так как мазки и обработка материала не бесплатные, их оплачивают страховые компании, должны быть основания для сдачи теста. Конкретно: признаки ОРВИ, температура, проблемы с дыханием. Также бесплатный тест предусмотрен для контактных с ковидбольными. Во всех остальных случаях процедура - платная.

Как получить медотвод?

- Медотвод можно получить только в центрах вакцинации, где работают специально обученные врачи. Они проверят действительно ли у пациента есть противопоказания. Сегодня вакцинируются даже онкобольные люди. А хронические заболевания, которые могут переходить в ремиссию, не влияют на возможность вакцинироваться.

Правда ли, что вакцинация - это чипирование?

- Насколько я знаю, первый человек, который произнес эту теорию на публику, уже давно привился. Пользуясь случаем, хочу уверить каждого жителя региона, что вакцинироваться необходимо. Мы с вами можем остановить массовое заражение, но это не получится без группового иммунитета. Конечно, видна разница третьей и второй волны коронавируса. Если раньше нам приходилось бегать за сотрудниками предприятий и читать методические лекции, то сегодня люди уже сами записываются на прием.

Возможно ли заразиться от прививки?

- Нет! То, что люди болеют после прививки - это лишь совпадение. Такого быть не может. Поставленная вакцина не повод пренебрегать мерами профилактики. Необходимо беречь себя еще в течение 4 недель после второго компонента.

Полную запись эфира, слушайте здесь.

Наши прямые эфиры продолжаются. Гости студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) продолжат отвечать на самые острые и наболевшие вопросы о коронавирусе. 27 июля в 18:00 на вопросы зрителей и слушателей ответит Валиулина Нина Владимировна — главный врач ОГБУЗ Иркутская городская больница №6, невролог. Тема эфира «Реабилитация после COVID-19».

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Это можно сделать несколькими способами.

1. Слушайте на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

2. Смотрите на телеканал «ТИВИСИ».

3. Слушайте, смотрите и читайте на irk.kp.ru, где на главной странице увидите статью или баннер «Ответьте, доктор!», кликнув на нее, сможете прослушать эфир или посмотреть видео из студии.

4. Смотрите в группах «Комсомольской правды» в соцсетях «Одноклассники» ok.ru/irkkp или «Инстаграм» irkkp.

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1. Телефон прямого эфира 8 (3952) 208-005 радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

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- о симптомах ковида;

- об эффективности прививок;

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