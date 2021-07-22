Землетрясение в Бурятии 22 июля 2021: эпицентр был на границе с Монголией Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение в Бурятии 22 июля 2021. «Чувствовали, трясло?», «Сейчас землетрясение было?», «Кто чувствовал землетрясение примерно в 9.15?» – спрашивают друг у друга жители республики. Активность литосферных плит зарегистрировали и иркутские сейсмологи.

Землетрясение в Бурятии 22 июля 2021 произошло в 9.12 утра, если быть точными. Эпицентр его находился снова на границе с Монголией, в районе озера Хубсугул. Энергетический класс сейсмособытия составил 12.4. Толчки хоть и ощущались в населенных пунктах, но разрушений принести не могли – эпицентр от них был далеко. Самым близким к эпицентру – в 69 километрах - оказалось село Шарагол в Кяхтинском районе.

Вообще активность земной коры в Бурятии наблюдается с начала июля. Этой ночью также было несколько толчков в 08.28 и 08.48. А 20 июля в 06.06 утра сейсмособытие было зафиксировано в 26 километрах от Северомуйска. Это землетрясение оценили в 3-4 балла.

- В Северомуйске рой землетрясений начался в начале июля, - рассказывает директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. – Подобная активность также наблюдалась там в 2014-2015 годах.

Специалист отмечает, что это мелкие малосейсмичные события, которые вероятно продолжатся в ближайшее время с такой же небольшой силой. Кстати, роем сейсмологи называют ряд землетрясений, бьющих из одного разлома.

Так сейчас в Иркутской области и соседних регионах имеют место быть три роя: один в Северомуйске, один – в Монголии, в районе озере Хубсугул, также в Забайкалье в районе поселка Новая Чара. Последний активен с февраля этого года. Кстати, именно землетрясение на границе с Монголией ощущали 12 января этого года иркутяне и даже жители Красноярска. Интенсивность сейсмособытия в эпицентре тогда была порядка 8 баллов.

Землетрясение в Бурятии 22 июля 2021. Фото: Фото: БФ ФИЦ ЕГС РАН

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