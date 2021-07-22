НЛО да не то: иркутский астроном рассказал, что за светящийся объект пронесся в небе над Сибирью

Иркутяне смогли разглядеть ракету "Протон-М" с модулем "Наука" . Фото: Янины Давитян

«Пролетел НЛО?», «Видели какую-то комету?» и даже «с внуками дождались великолепного зрелища. Теперь они уверены, что Россия – самая сильная страна!» Все эти комментарии, опубликованные жителями Иркутской области в социальных сетях, относились к запуску с Байконура ракеты-носителя «Протон-М» с модулем «Наука». Именно его видели сибиряки в вечернем небе. Астроном Сергей Язев рассказал КП-Иркутск, почему запуск был виден так далеко на востоке страны.

- Причины на самом деле две, - начал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев. – Во-первых, ракета-носитель стартовала в удачное для Иркутска время: если бы был день или поздняя ночь, никто из нас ничего бы не увидел. Увидеть на этот раз смогли потому, что у нас уже было темно, а ракета поднялась на такую высоту, где ее еще подсвечивало Солнце. Во-вторых, это ведь был «Протон-М» - очень мощная ракета, этот аппарат в несколько раз больше кораблей «Союз», и когда она пролетала над нами, у нее еще работал двигатель, была пристыкована третья ступень, обычно она отделяется гораздо западнее.

Сибиряки фотографировали необычный объект в ночном небе. Фото: Александры Масник

Модуль «Наука» должен был отправиться к МКС много лет раньше. Как рассказал астроном, корпус модуля был собран еще 20 лет назад, однако, в трубопроводах модуля были обнаружены металлических стружки, пришлось его разбирать, прочистить их не получилось, нужно было их заменить. Пока делали это, гарантийный срок остальных блоков исчерпал себя... началась их замена.

Такой кадр случился у тех, кто снимал с большой выдержкой. Получился "хвост". Фото: Михаила Меркулова

Чему послужит «Наука»?

- МКС делится на сегменты, в каждом из которых находятся представители той или иной страны, так вот российский модуль не очень большой, в нем, я бы даже сказал, тесновато, - рассказывает Сергей Арктурович. – Новый модуль везет каюту для третьего члена экипажа, теперь Россия сможет отправлять на МКС по три космонавта, это касается улучшения «жилищный условий», но самое важное – это, конечно, оборудование. На модуле «Наука» много нужных современных приборов, которые позволят проводить больше исследований, экспериментов.

В течение нескольких дней ракета будет маневрировать в космосе, стыковка намечена на 29 июля.

Слева от "Науки" видна звезда Арктур. Фото Янины Давитян

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