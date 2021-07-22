В МВД Бурятии разбираются, из-за чего покончил с собой 29-летний следователь Фото: Архив "КП"

Полиция и Следственное управление по Бурятии разбираются в смерти полицейского. Стало известно, что он покончил с собой. Следователю отдела полиции №2 города Улан-Удэ было всего 29 лет.

- В МВД по Республике Бурятия была назначена служебная проверка, в ходе которой установлено, что произошедшее к служебной деятельности данного сотрудника отношения не имеет, - рассказал корреспонденту "КП"- Иркутск" заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД по Бурятии Роман Казарбин.

Что произошло? Только предстоит разобраться. В СМИ Бурятии и соцсетях говорят, мол, у мужчины шел бракоразводный процесс, также он якобы имел кредиты. Но это неофициальная информация, которая никем не подтверждена. Проблем, связанных со службой у молодого следователя, как опять же пишут неофициально в интернете, вроде, не было.

СУ СК России по Бурятии разбирается в обстоятельствах и причинах этой трагедии. От комментариев в управлении отказались.