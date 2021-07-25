Мечтаете сменить работу? Это ваш шанс: из-за нехватки кадров компании в Иркутске повышают зарплаты и смягчают требования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Удивительно, но в третью волну коронавируса предложений по работе в Иркутской области не убавилось, а прибавилось, да и зарплаты, судя по статистике, подросли. А ведь в начале пандемии приходилось нелегко: кого увольняли, кому урезали заработок. Выясняем, каких сотрудников сейчас ищут и какое вознаграждение сулят.

Вакансий стало в половину больше

За первые полгода 2021-го в регионе стало на 56% вакансий больше, чем год назад. Оно и логично: тогда ведь было самое начало пандемии. А на кого вырос спрос? В основном на домашний персонал - сиделок, нянь, горничных, помощников по хозяйству. Снова стали нужны сотрудники в гостиницы, рестораны, сферу туризма, а также администраторы и консультанты.

- Самую интенсивную динамику по приросту вакансий в июне показали сферы, которые сильнее всего пострадали от экономических последствий пандемии, - говорит руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь Лилия Эсауленко. - Сегодня эти направления не просто восстанавливаются, а активно развиваются и очень нуждаются в новых сотрудниках.

Среди самых востребованных профессий в июне - специалисты по продажам, строители и рабочий персонал. Понятно, что всегда в цене и медики, особенно в пандемию. Тут и обсуждать нечего: квалифицированные кадры отберут с руками.

А еще извечно нужны педагоги. Именно сейчас их стали искать активнее, чтобы набрать штат к следующему учебному году. Причем из-за коронавируса появились новые тенденции: например, благодаря учебе в виртуальном формате все чаще стали искать онлайн-нянь и репетиторов. Вахтовики и сотрудники на производства тоже необходимы.

Зарплаты подросли

Иркутскстат привел средние зарплаты в регионе. И оказалось, что они растут: еще в марте и апреле сотрудникам начисляли в среднем по 51 тысяче рублей (до всех вычетов), а уже в мае 55 тысяч. Почему?

- Вакансий довольно много, а вот соискателей, наоборот, дефицит, - объясняет директор кадрового агентства Диана Тимошенко. - Компании в разных отраслях ощущают нехватку необходимых кадров и поэтому действительно готовы предлагать зарплату выше и переманивать кадры у конкурентов. Даже вчерашних студентов, специалистов без опыта некоторые фирмы готовы брать сразу на зарплату в 35 тысяч. Так что сейчас для иркутян самое подходящее время изучить рынок труда и, если давно планировали, подыскать более прибыльное место. К тому же требования к будущим работникам становятся мягче.

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