Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 июля: больше 4000 человек с COVID-19 скончались в регионе с начала пандемии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 25 июля. Третья волна коронавируса в Иркутской области, кажется, вышла на свой пик – в регионе регистрируют за сутки плюс/минус 400 заражений в сутки. По крайней мере, будем надеяться, что так оно и есть. Медики о выходе на плато пока не говорят. Пока что в регионе все еще большое количество заражений, немало летальных исходов. С начала пандемии Приангарье потеряло уже 4010 гостей и жителей региона, 31 из них скончался за минувшие сутки. Из общего числа смертельных случаев COVID-19 стал причиной кончины 3644 человек, еще 366 пациентов имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к гибели.

За минувшие сутки положительные результаты тестов на COVID-19 получили 389 сибиряков. Общее число случаев инфицирования в регионе 83 445. Но, стоит отметить, что большинство из этого количества подцепивших заразу уже выздоровели – 72 877 (+177 за сутки).

- В медицинских учреждениях Приангарья под постоянным присмотром медиков находятся 5592 пациента, - рассказали в оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Иркутской области.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости в Иркутске на 25 июля: в столице Приангарья +122 заболевших

Иркутск, Ангарск, Иркутский район, Усть-Илимск и Черемхово лидируют сегодня по числу случаев инфицирования, выявленных в регионе за сутки. Конечно, абсолютное лидерство за время всей пандемии принадлежит областному центру. За сутки в столице Приангарья подтвердилось снова больше ста случаев заражения – такое положение в Иркутске отмечается уже порядка две недели, поэтому иркутянам особенно нужно быть внимательными: необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и стараться избегать мест массового скопления людей.

Стоит отметить, что в Иркутске и число прошедших курс вакцинации от COVID-19 на порядок выше, чем в других территориях региона. По данным на 25 июля оба компонента получили уже больше 157.6 тысяч горожан. В Иркутском районе почти17.5 тысяч, в Братске почти 41 тысяча человек, в Ангарске 39.7 тысяч, в Усолье-Сибирском 20.7 тысяч, в Шелехове почти 14 тысяч прошли полный курс.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 июля.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 25 июля. Фото: оперативный штаб региона по борьбе с COVID-19.

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