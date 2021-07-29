Ужасающая картина: ученые и дайверы две недели чистят дно Байкала от брошенных рыболовных сетей. Фото: предоставлено ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

«Ужасающая картина». Иначе не смог оценить участки дна Байкала, покрытые брошенными здесь пластиковыми сетями Артур Мурзаханов – помощник директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Две недели команда ученых и дайверов проведет на очистке озера. Без этого "субботника" никак нельзя - от брошенных снастей гибнет в озере все живое.

-Для чистоты эксперимента наугад причаливаем к берегу. Дайверы получают задачу: поиск брошенных рыболовных сетей, видеосъемка, отбор материалов для последующего изучения. Уходят под воду, - рассказывает Артур Мурзаханов. - Мы с нетерпеньем ждем… Минут через 10 всплывает буй. Так дайверы отмечают место, где на дне находится снасть. И вот уже достают дурно пахнущий, гнилой мусор на поверхность. Забегая вперед, скажу: на небольшом участке за два погружения нашли и подняли 5 сетей, а самое главное – показали, что творится на дне. Ужасающая картина!

Часто рыбаки и туристы используют сети как с самое дешевое и простое приспособление для ловли рыбы, но одновременно и самое вредное для экологии. Сеть, обросшая микроводорослями, становится похожей на одеяло и "накрывает" дно, лишая его экосистему контакта с окружающей средой - солнечным светом и потоками воды.

Так сети окутывают дно Байкала. Фото: предоставлено ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

- В первую очередь страдают водоросли и губки, живущие на поверхности скалы, - рассказывает о последствиях старший научный сотрудник Института океанологии РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников, один из участников экспедиции. - В ячеях сети запутывается рыба, рачки амфиподы и начинают гнить.

Результат - массовая гибель рыб. Еще его называют одним из самых страшных явлений природы. Именно поэтому ученые и дайверы отправились чистить дно. Впереди у команды еще полторы недели работы: подъем затонувших снастей, отбор и изучение проб. Озеро нужно спасать. В этот раз от затонувших рыболовных сетей, угрожающих обитателям подводного мира.

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