Стрелок из Иркутска Артем Черноусов завоевал серебро Олимпиады 2020 в Токио

Артем Черноусов. Фото: предоставлено Артемом Черноусовым

Иркутск ликует! Наш стрелок Артем Черноусов завоевал серебряную медаль Олимпиады 2020 в Токио. Артем завоевал награду в миксте, в паре Виталиной Бацарашкиной. В финале наши стрелки в упорной борьбе уступили сборной Китая со счетом 14:16. При этом, по ходу стрельбы наши спортсмены вели в счете в 4 балла. Но крепче нервы оказались у китайских стрелков. Бронзу завоевала сборная Украины.

Напомним, что Артем Черноусов стартовал на Играх 24 июля. Правда, неудачно. В квалификации стрельбы из пневматического пистолета на 10 метров, иркутянин занял лишь 11 место, набрав 588 баллов. Тогда Артем не смог выйти в финал. Но теперь сибиряк полностью реабилитировался перед своими болельщиками и везет медаль домой.

Для Артема это первые Олимпийские игры в карьере. Кстати, в Токио иркутянин приехал вместе с женой Маргаритой, которая также вошла в состав женской сборной России по пулевой стрельбе.

Ну а мы ждем Артема с медалью в родном Иркутске! Перед стартом Олимпиады, Артем Черноусов рассказывал корреспонденту «КП»-«Иркутск», что после Игр в Токио вернется в Москву, а затем вместе с женой через всю страну отправится на машине в Иркутск.

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