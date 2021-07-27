«Вакцинация – это жизнь»: в каких прививочных пунктах бесплатно получить газету с купоном на розыгрыш автомобиля

Автомобиль за прививку в Иркутске: в каких прививочных пунктах бесплатно получить газету с купоном на розыгрыш Фото: Наталья ВИБЕ

Первая волна, вторая, третья… Вспышки заболеваемости коронавирусом будут продолжаться в регионе пока 60 - 70% сибиряков не будут иметь иммунитет к COVID-19. Как получить антитела? Пройти полный курс вакцинации. В Иркутске оба компонента прививки получили пока порядка 115 тысяч горожан. Для областного центра с населением больше 600 тысяч, который при этом в лидерах по заболеваемости, этого, согласитесь, маловато.

Остановить распространение коронавируса можно только всем вместе! «Комсомольская правда» при поддержке администрации Иркутска запустила акцию «Вакцинация – это жизнь!», во время проведения которой в столице Приангарья пройдет несколько розыгрышей призов среди вакцинированных иркутян, а в финале будет разыгран автомобиль - белая Lada Granta 2021 года выпуска.

Кто станет обладателем суперприза, узнаем 9 сентября. А 12, 19, 26 августа и 2 сентября пройдут дополнительные розыгрыши, а это еще по 5 классных призов. Принять участие в акции могут только жители города Иркутска старше 18 лет, зарегистрированные на территории РФ и имеющие постоянную или временной прописку в областном центре (подробнее в положении о розыгрыше ЗДЕСЬ).

При этом участником розыгрыша станет тот, кто прошел полный курс вакцинации от COVID-19 любым из препаратов, зарегистрированных на территории РФ, и получил в промежуток с 1 по 30 августа 2021 года подтверждающий это QR-код и сертификат вакцинации COVID-19. Для этого нужно вырезать из «Комсомолки» или еженедельной городской газеты «Иркутск» специальный билет, заполнить его отрывную часть, приложить тот самый QR-код и прислать к нам редакцию.

В каком же номере искать билеты, спросите вы? Первый купон будет опубликован 28 июля в газете «Комсомольская правда» еженедельник («толстушка»). Но есть возможность получить газету с билетом бесплатно и сразу после прививки. 3 и 5 августа «Комсомолку» будут раздавать прямо в пунктах вакцинации - (адреса пунктов см.ниже). Но предупреждаем сразу, количество бесплатных газет с купонами на участие в розыгрышах в прививочных пунктах ограничено. Приобрести выпуск с купоном вы также можете в любом киоске продажи периодических изданий Иркутска.

КОНКРЕТНО

Адреса пунктов вакцинации, где можно привиться и получить газету с купоном:

3 августа

Выставочный комплекс «Сибэкспоцентр»,

ул. Байкальская, 253А.

График работы: ежедневно с 8.00 до 20.00

ТРЦ «Новый»,

ул. Советская, 58.

График работы: по будням - с 14.00 до 18.00, по выходным – с 12.00 до 17.00.

ТЦ «Европарк»,

ул. Розы Люксембург, 215В.

График работы: ежедневно с 15.00 до 20.00.

ТРЦ «Юбилейный»,

мкрн. Юбилейный,19/1.

График работы: по будням - с 13.00 до 18.00, суббота – с 10.00 до 14.00.

ТРЦ «ЯркоМОЛЛ»,

ул. Верхняя Набережная, 10.

График работы: ежедневно с 14.00 до 20.00.

5 августа

Выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», 1 павильон,

ул. Байкальская, 253А.

График работы: ежедневно с 8.00 до 20.00.

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 1»,

ул. Волжская, 1.

График работы: ежедневно с 8.00 до 20.00.

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 3»,

ул. Тимирязева, 35Б.

График работы: ежедневно с 8.00 до 20.00.

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 5»,

ул. Челнокова, 20, кабинет № А-204.

График работы: ежедневно с 8.00 до 20.00.

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 6»,

мкрн. Юбилейный, 35.

График работы: по будням - с 9.00 до 19.00, перерыв с 12.00 до 12.30, суббота – с 9.00 до 14.00.

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 8»,

ул. Баумана, 214А, каб. 230, 231.

График работы: ежедневно с 08.00 до 20.00. ул. Академика Образцова, д. 27 Ш, I этаж. каб.162. График работы: по будням - с 12.00 до 14.00

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9»,

ул. Радищева, 5.

График работы: ежедневно с 08.00 до 20.00.

ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 10»,

бульвар Рябикова, 31.

График работы: по будням - с 9.00 до 20.00, суббота - с 9.00 до 15.00.

ОГАУЗ «Медсанчасть ИАПО»

ул. Новаторов, д. 5 (корпус Б), кабинет 225 (2 этаж).

График работы: по будням - с 8.00 до 20.00, выходные - с 8.00 до 18.00.

ОГАУЗ «Иркутская городская поликлиника № 17»

мкр. Университетский, 79, каб. №№ 122, 218

График работы: ежедневно с 08.00 до 20.00.

КСТАТИ

КУДА ПРИСЫЛАТЬ КУПОН

На электронную почту podarki@phkp.ru или с помощью приложения Viber/WhatsApp/Telegram на номер 89641182021 либо опустить КОПИЮ оригинала отрывной части билета в почтовый ящик «КП» по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75.

ВНИМАНИЕ!

ГДЕ СЛЕДИТЬ ЗА РОЗЫГРЫШЕМ

Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире телекомпании «ТИВИСИ» с помощью генератора случайных чисел по уникальным номерам - ими являются номера сертификатов о вакцинации. Также номера выигравших билетов после каждого из розыгрышей будут опубликованы в пятничном номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте irk.kp.ru.

Партнер акции ООО «Сервико». За подробностями акции, датах и времени розыгрышей следите на сайте irk.kp.ru и в газете «Комсомольская правда».

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