Пелена от дыма лесных пожаров в Якутии накрыла Иркутск Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В последние дни небо над Иркутском затянула молочная пелена. В городе около недели держится долгожданная жаркая погода, однако солнце начало скрываться за дымкой. Скажем сразу - ситуация не критическая. Пока смог, накрывший город, смущает жителей только с эстетической точки зрения.

- По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, на телефон доверия и по системе «112» информации по задымлению от населения поступило 3 звонка. Заявителям даны рекомендации по профилактике отравления дымом в случае ухудшения обстановки, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе городской администрации. - Обращения граждан с ухудшением самочувствия и состояния здоровья при задымлении в экстренные оперативные службы не было.

Так откуда смог? Областной центр, как и другие 17 населенных пунктов региона, попал в зону задымления от лесных пожаров, которые продолжают бушевать в Якутии и Красноярском крае. Пелена накрыла Иркутский, Бодайбинский и Мамско-Чунский районы. Также дымку заметили отдыхающие и туристы на берегах Байкала. К слову, именно движение воздушных масс вдоль озера принесло за собой смог в центральную часть Иркутской области.

- По данным стационарных пунктов наблюдения иркутских метеорологов, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано, - рассказали в администрации Иркутска.

Напомним, утром 28 июля региональный МЧС предупреждал о том, что дым от лесных пожаров может достичь Иркутска. Так, накануне смог окутал 19 сел, поселков и городов Приангарья.

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