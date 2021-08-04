«Соседи праздновали всю ночь»: в Бурятии на пожаре в многоквартирном доме погибли отец и пятилетняя дочь Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Ранним утром в городе Кяхта в Бурятии произошел страшный пожар в многоквартирном доме. Черная стена дыма повалила из квартиры на четвертом этаже. Соседи поняли, что нужно звонить спасателям.

- К моменту прибытия бригад часть жителей дома эвакуировалась самостоятельно, в подъезде было сильное задымление, - рассказали корреспонденту «КП» - Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В горящем доме все еще находились люди. Они оказались в огненной ловушке! Чтобы помочь им выбраться на улицу, запустили подъемник. С верхних этажей пожарные спустили 12 человек, среди которых были старики и дети. Четверым понадобилась медицинская помощь. Их передали врачам скорой. Уже позже стало известно, что двое человек погибли - 41-летний отец и его пятилетняя дочь. Девочка скончалась в реанимации.

По словам очевидцев, с жителями загоревшейся квартиры все в порядке. Они смогли вовремя покинуть дом. Погибшие были их соседями. Жильцы утверждают, что погорельцы часто устраивали шумные застолья с алкоголем. Так было и в ночь перед трагедией. По слухам взрослые якобы праздновали поступление выплат 10 тысяч рублей – денег, которые положены всем школьникам.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС. Специалисты выяснят причины трагедии и ее виновников.

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