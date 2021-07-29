Как помочь скважине отдать всю нефть: специалисты ВЧНГ рассказывают о новых технологиях. Фото: «Верхнечонскнефтегаз»

Повысить эффективность добычи

Со временем в ходе разработки любого месторождения количество добытой нефти неуклонно снижается, ведь обводнение добывающих скважин - процесс естественный и закономерный. С этим вопросом сталкиваются абсолютно на всех месторождениях, и Верхнечонское не является исключением из общего правила.

Что же делать? Для этого предназначены геолого-технические мероприятия, которые могут значительно повысить эффективность добычи на скважинах, постепенно снижающих дебит. Причем грамотные и бережливые разработчики месторождений начинают применять такие мероприятия задолго до падения нефтедобычи. К примеру, разработка богатейшего Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения в Катангском районе Иркутской области началась в 2008 году, а уже в 2010-м предприятие «Верхнечонскнефтегаз» (входит в НК «Роснефть») запустило здесь проект по гидроразрыву пласта (ГРП).

Выбор скважины-кандидата под ГРП. Фото: «Верхнечонскнефтегаз»

- На данный момент ГРП является самым эффективным геолого-техническим мероприятием - ничего лучше в нефтяной промышленности пока просто не придумано, - рассказывает начальник отдела повышения производительности резервуаров и геолого-технических мероприятий «Верхнечонскнефтегаза» Павел Нестеров. - Основной смысл гидравлического разрыва заключается в том, что в пласт через нефтяную скважину закачивается вязкая жидкость. В составе этой жидкости проппант - гранулированная смесь на основе керамики. При высоком расходе закачиваемой смеси и создаваемом высоком давлении пласт «рвется», образуется трещина полудлиной в среднем 50 - 100 метров и шириной несколько миллиметров. Трещина наполняется проппантом, и, таким образом, инженерам удается сделать то, что не было сделано самой природой: нефтяной пласт становится высокопроницаемым. Это свойство пласта, по сравнению с первоначальным, природным, увеличивается в сотни, а то и в тысячи раз!

Павел Нестеров. Фото: «Верхнечонскнефтегаз»

Действительно, таким образом только в 2017 году на Верхнечонском промысле удалось двукратно превысить план по дополнительной добыче нефти одного из проектов геолого-технических мероприятий (ГТМ)!

RCP проппант (проппант с полимерным покрытием). Фото: «Верхнечонскнефтегаз»

Однако мы забегаем вперед, так что давайте вернемся в те времена, когда на Верхней Чоне только-только начали проводить гидроразрывы пласта. Увы, первые опыты не оправдали ожиданий - две трети их оказались безуспешными. Именно в этот момент в компании и появился новый сотрудник - Павел Нестеров. И этот самый момент он хорошо помнит до сих пор, поскольку впервые вошел в офис ВЧНГ в 11 часов 11 января 2011 года.

Павел Владимирович потомственный нефтяник - нефть добывали оба его деда, отец и мать тоже работали в нефтедобывающей компании. Причем нефтяники окружали Нестерова не только в семье, все его детство и юность прошли в Когалыме. Кто не знает, этот город в Ханты-Мансийском округе появился на свет благодаря открытию знаменитых западносибирских нефтяных месторождений. В общем, неудивительно, что учиться Павел Нестеров пошел в Уфимский нефтяной государственный технический университет на факультет разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Окончив его в 2002 году, около десяти лет отработал в различных нефтедобывающих и нефтесервисных компаниях, пока, наконец, оказался в Иркутске.

- Было принято решение о приостановке программы гидроразрыва пласта: стало понятно, что в нее необходимо вносить корректировки, - вспоминает Нестеров. - В итоге изменили свойства жидкости, которая закачивается в пласт, - ее плотность, вязкость, меру кислотности и даже источник пресной воды для ее приготовления. И процесс, что называется, пошел: в 2011 году успешными оказались уже 70% мероприятий по гидроразрыву пласта!

Муфта ГРП. Фото: «Верхнечонскнефтегаз»

Затем, в том же 2011 году, на Верхнечонском месторождении был впервые опробован многостадийный ГРП, и его эффективность оказалась гораздо выше, чем у одностадийного. А в 2016-м на предприятии была разработана технология направленного гидравлического разрыва - и это снова помогло повысить эффективность нефтедобычи.

Нужно отметить, что при тщательном подборе технологии исключаются проблемы по выносу используемых материалов из трещины в пласте. А проведение направленных ГРП является практически прямым попаданием в цель: стимулируются именно те уверенные интервалы, в которых геологи увидели дополнительный ресурсный потенциал.

Геологи «Верхнечонскнефтегаза». Фото: «Верхнечонскнефтегаз»

Впрочем, в ВЧНГ занимаются и другими технологиями, увеличивающими отдачу скважин. Из недавних инноваций можно отметить выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин и их термосолянокислотную обработку. Благодаря всем этим методам пик добычи на месторождении наступил только в прошлом году - через 12 лет после начала эксплуатации.

- Однако это вовсе не значит, что игра заканчивается, - говорит Павел Нестеров. - Мы находимся в постоянном поиске новых технологий и новых подходов к имеющимся ресурсам. Кроме того, Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение - уникальное само по себе: здесь, в отличие от многих других, обводненность не растет очень долгое время. Так что, учитывая все вышесказанное, можно предполагать, что добыча нефти здесь будет продолжаться еще долго.