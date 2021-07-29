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Наука29 июля 2021 9:54

"Послание с того света": во время шаманского обряда под Иркутском на небе появился мистический знак

Верующие считают, что так духи показали свою силу
Анастасия КУРЕНОВА
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Во время шаманского обряда под Иркутском на небе появился мистический знак. Фото: Вячеслав Обогоров

Во время шаманского обряда под Иркутском на небе появился мистический знак. Фото: Вячеслав Обогоров

Для сибиряков, живущих в Иркутской области шаманизм и все, что с этим связано, давно не кажутся чем-то необычным. Люди вне зависимости от национальности и религии все чаще спрашивают советы у предков: о любви, о работе, о дальнейшей судьбе. Однако ситуация, которая произошла под Иркутском удивила даже самих шаманов: "Мистика, не иначе!"

- В тот день проходил обряд рода Тумуровых, - рассказывает корреспонденту "КП"-Иркутск" шаман Вячеслав Обогоров. - Впервые за долгое время вся семья собралась вместе - это около 20 человек. Им было необходимо почтить память своих предков, чтобы "открыть дороги", то есть попросить у духов благополучия. Обычно такие большие "капания" бурятские семьи проводят раз в несколько лет, так как они считаются очень сильным обрядом.

Молилась большая семья основоположнику рода по имени Тумэр, который жил несколько веков назад. Сильный и волевой мужчина стал отцом пятерых сыновей, которых назвал просто по мере рождения: Нэгэн, Хоер, Гурбан, Дурбэн и Табан, что с бурятского переводится как Один, Два, Три, Четыре и Пять. Они стали кузнечными мастерами и сильными шаманами, за что их имена причислили к святым рода Тумуровых.

- Стоял жаркий день и на небе не было ни одного облака, - вспоминает шаман Вячеслав Обогоров. - Неожиданно кто-то показал вверх. Люди присмотрелись и застыли. Откуда-то взялось небольшое облачко, которые разделилось на части и приобрело форму... цифр! Тех самых: 1,2,3,4,5, как звали братьев.

Участники обряда не могли поверить глазам. И пока люди обсуждали, что же значит мистический знак, фигуры в небе начали таять. Только тогда в голову пришло запечатлеть момент.

- Да, 4 и 5 на фото уже не такие четкие, но видны очертания и силуэт. Тем более, как могло получиться, что облака встали ровно в ряд да еще и напомнили по порядку счет от 1 до 5? Это не совпадение. Это точно одобрительные знаки, которые продемонстрировали всю силу предков рода. Духи братьев, как бы показали свое присутствие и дали знать своим потомкам, что все будет хорошо.

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