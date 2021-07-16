«Уходи, корона!»: бурятские шаманы провели антиковидный обряд

Бурятские шаманы провели антиковидный обряд Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Обряд против коронавируса провели в одной из деревень неподалеку от Иркутска. Там местные жители помолились духам, чтобы те отогнали черную болезнь, которая накрыла Сибирь и всю Россию.

- Мы молимся Тэнгериин Эмнэши Боо, что с бурятского - небесный лечащий шаман. Это как «министр здравоохранения» среди духов, - говорит шаман Вячеслав Обогоров.

С 7 утра люди приходили к местной ритуальной кузнице, чтобы шаман обратился к их предкам и божеству целителя. Что просили? Оградить от всех болезней, в том числе от коронавируса. Многие из присутствующих уже переболели и не понаслышке знают, как страшен вирус и его последствия.

- Я обратился к духам с вопросом "Как можно уберечь себя от страшной черной болезни?", - вспоминает Вячеслав Обогоров. - Спустя время мне ответил дух пра-прабабушки, шаманки. Она жила в 17-м веке и считалась целительницей. В своем роду она отвечала за здоровье потомков. Бабушка сказала - нужен обряд.

Ритуал проводили по всем правилам. Чтобы попросить благополучия у умерших предков, необходимо принести с собой бутылку водки и мунсо, что у бурят означает "благодарность". Обычно это символическая сумма денег, которую после обряда дарят шаману. Женщины надевают халаты с длинными рукавами и косынки. У мужчин голова тоже должна быть покрыта, из обязательного - на штанах должен быть ремень. Руки и ноги, вне зависимости от пола, всегда прикрыты одеждой. Даже бутылка должна выглядеть, как в старину, чтобы быть как можно ближе к предкам. Дно круглое, горлышко без дозатора.

Предкам как подношение "капают" водку и во время молитвы просят здоровья и крепкого иммунитета Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Обряд проводится в кузнице, так как именно кузнецы всегда были сильнейшими среди бурят. И сегодня мы просим их сделать водку лечебной, чтобы она принесла только пользу и защитила от болезни, - объясняет шаман корреспонденту "КП"-Иркутск".

Главная часть обряда после молитвы - набрать полный рот ставшего уже лечебным крепкого напитка и ровно две минуты держать ее внутри.

Когда крепкий напиток станет целебным, его нужно продержать во рту ровно две минуты, иначе обряд не сработает Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- За мои 15-16 лет практики я никогда не встречал коронавируса и не знал о существовании Небесного лечащего шамана, - говорит Вячеслав. - Но это ничего не значит. Надо бороться! Кстати, подобный антиковидный обряд уже провели в соседнем районе.

Шаман принимал каждого по отдельности, а не семьями, сохраняя между ними социальную дистанцию и молясь за их индивидуальный иммунитет. Очередь из людей тянулась с 7 утра до 7 вечера в течение двух дней, чтобы каждый успел пройти обряд против COVID-19.

- Поможет или нет, не спрашивайте, - говорят люди. – Главное – вера и надежда и соблюдение всех мер безопасности.

Но мы все-таки верим, что болезнь отступит. На это брошены все силы – и шаманов, и духов местности, и врачей в первую очередь, И жрецы также считают обязательным соблюдать все санитарные меры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как питаться после коронавируса, рассказали бурятские врачи. Основные моменты в питании для скорейшего выздоровления объяснила главный диетолог минздрава Сэсэгма Будаева (подробности)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июля: более 40 человек с COVID-19 умерло в регионе за сутки. Рассказываем последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 июля. (подробности)