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Общество16 июля 2021 12:35

«Уходи, корона!»: бурятские шаманы провели антиковидный обряд

Болезнь после него, по их мнению, должна отступить
Анастасия КУРЕНОВА
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Бурятские шаманы провели антиковидный обряд

Бурятские шаманы провели антиковидный обряд

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

Обряд против коронавируса провели в одной из деревень неподалеку от Иркутска. Там местные жители помолились духам, чтобы те отогнали черную болезнь, которая накрыла Сибирь и всю Россию.

- Мы молимся Тэнгериин Эмнэши Боо, что с бурятского - небесный лечащий шаман. Это как «министр здравоохранения» среди духов, - говорит шаман Вячеслав Обогоров.

С 7 утра люди приходили к местной ритуальной кузнице, чтобы шаман обратился к их предкам и божеству целителя. Что просили? Оградить от всех болезней, в том числе от коронавируса. Многие из присутствующих уже переболели и не понаслышке знают, как страшен вирус и его последствия.

- Я обратился к духам с вопросом "Как можно уберечь себя от страшной черной болезни?", - вспоминает Вячеслав Обогоров. - Спустя время мне ответил дух пра-прабабушки, шаманки. Она жила в 17-м веке и считалась целительницей. В своем роду она отвечала за здоровье потомков. Бабушка сказала - нужен обряд.

Ритуал проводили по всем правилам. Чтобы попросить благополучия у умерших предков, необходимо принести с собой бутылку водки и мунсо, что у бурят означает "благодарность". Обычно это символическая сумма денег, которую после обряда дарят шаману. Женщины надевают халаты с длинными рукавами и косынки. У мужчин голова тоже должна быть покрыта, из обязательного - на штанах должен быть ремень. Руки и ноги, вне зависимости от пола, всегда прикрыты одеждой. Даже бутылка должна выглядеть, как в старину, чтобы быть как можно ближе к предкам. Дно круглое, горлышко без дозатора.

Предкам как подношение "капают" водку и во время молитвы просят здоровья и крепкого иммунитета

Предкам как подношение "капают" водку и во время молитвы просят здоровья и крепкого иммунитета

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- Обряд проводится в кузнице, так как именно кузнецы всегда были сильнейшими среди бурят. И сегодня мы просим их сделать водку лечебной, чтобы она принесла только пользу и защитила от болезни, - объясняет шаман корреспонденту "КП"-Иркутск".

Главная часть обряда после молитвы - набрать полный рот ставшего уже лечебным крепкого напитка и ровно две минуты держать ее внутри.

Когда крепкий напиток станет целебным, его нужно продержать во рту ровно две минуты, иначе обряд не сработает

Когда крепкий напиток станет целебным, его нужно продержать во рту ровно две минуты, иначе обряд не сработает

Фото: Анастасия КУРЕНОВА

- За мои 15-16 лет практики я никогда не встречал коронавируса и не знал о существовании Небесного лечащего шамана, - говорит Вячеслав. - Но это ничего не значит. Надо бороться! Кстати, подобный антиковидный обряд уже провели в соседнем районе.

Шаман принимал каждого по отдельности, а не семьями, сохраняя между ними социальную дистанцию и молясь за их индивидуальный иммунитет. Очередь из людей тянулась с 7 утра до 7 вечера в течение двух дней, чтобы каждый успел пройти обряд против COVID-19.

- Поможет или нет, не спрашивайте, - говорят люди. – Главное – вера и надежда и соблюдение всех мер безопасности.

Но мы все-таки верим, что болезнь отступит. На это брошены все силы – и шаманов, и духов местности, и врачей в первую очередь, И жрецы также считают обязательным соблюдать все санитарные меры.

Антиковидный обряд провели бурятские шаманы в деревне под Иркутском

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