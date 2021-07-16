Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июля: более 40 человек с COVID-19 умерло в регионе за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 16 июля. Третья волна пандемии не то, что не собирается выходить на плато, но только набирает силу. С каждым днем количество случаев заражения за сутки только увеличивается. Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции сообщает о еще 397 заболевших COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии достигло 79 858.

- В ковидных госпиталях сейчас медики лечат 5943 человек, 109 из них попали на больничные койки за последние 24 часа, - говорят специалисты.

Есть среди них и тяжелые – таких 16 июля 341. Кроме того, 4633 сибиряка сейчас находятся на амбулаторном лечении, то есть дома. За сутки выздоровели 135 человек, всего переболели COVID-19 в Приангарье 71 494 жителя. Увы, не все смогли справиться с болезнью. Сегодня умерло рекордное количество человек за сутки – 41: коронавирус унес жизни 36 из них, еще пятеро инфицированных скончались от иных болезней. С начала пандемии COVID-19 сгубил уже 3319 зараженных, еще 339 с таким же диагнозом имели в анамнез и другие тяжелые болезни, которые и привели к летальному исходу.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июля: что делать, если после прививки нет антител

С таким вопросом КП-Иркутск обратилась к инфекционисту, профессору, ректору Иркутского медуниверситета Игорю Малову. Оказывается, что есть категория людей, у которых может не выработаться иммунитет после вакцинации.

- Их не так много, на мой взгляд, около 1% от всех , кто делает прививку ( такое происходит при любой вакцинации от любой инфекции), - говорит профессор. - Кроме того, в эту же категорию попадают и те, кто получает гормоны, цитостатическую терапию, терапию, которая влияет на иммунитет. У последних формируется слабый иммунный ответ.

В таких случаях рекомендуется пройти повторный курс, возможно, другим препаратом. Когда ставить прививку повторно – читайте здесь.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 16 июля: как питаться после выздоровления

Победить болезнь – дорогого стоит. Но важно после этого также поддержать свой организм, дать возможность полностью восстановиться. И важную часть в восстановлении занимает питание. Ведь именно из пищи организм получает витамины, минералы, полезные вещества.

- После коронавируса питание должно быть дробным. Пищу нужно принимать небольшими порциями 5 - 6 раз в день, - говорит главный внештатный диетолог минздрава Бурятии Сэсэгма Мудаева. - Оптимально - завтрак, обед, ужин и два перекуса.

Что же именно советует готовить себе на завтрак, обед и ужин рекомендует специалист – читайте здесь.

Где больше всего случаев заражения коронавирусом в Иркутской области за сутки. Фото: оперативный штаб по коронавирусу Приангарья

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 16 июля.

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