Инфекционист объяснил, почему не вырабатываются антитела после вакцинации и что делать. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

"Прошел вакцинацию от коронавируса, двумя компонентами. Потом решил проверить антитела, оказывается, их нет. Что теперь делать, почему прививка не действует?" Такие вопросы люди задают достаточно часто. Оказывается, есть категория людей, у которых в самом деле может не выработаться иммунитет после вакцинации. О том, почему это происходит и что делать тем, кто остался без защиты, во время прямого эфира в Инстаграм рассказал ректор Иркутского государственного медицинского университета, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней вуза Игорь Малов.

-Действительно, у некоторых людей после вакцинации от коронавируса антитела могут не выработаться из-за особенностей иммунитета либо иммунного ответа на конкретный вирус, - объяснил профессор Игорь Малов. - Их не так много, на мой взгляд, около 1% от всех , кто делает прививку ( такое происходит при любой вакцинации от любой инфекции). Кроме того, в эту же категорию попадают и те, кто получает гормоны, цитостатическую терапию, терапию, которая влияет на иммунитет. У последних формируется слабый имунный ответ.

Тех, у кого антитела не вырабатываются, в медицине называют " неответчики". Что им делать?

- Для них рекомендованы полные повторные курсы вакцинации - той же самой либо другого типа препаратом, - добавил Игорь Малов. - Например, замена "Спутника" на "ЭпивакКорону" или "Ковивак" ( у всех трех разный механизм действия). И, как правило, повторные курсы приводят к тому, что защита появляется.

Когда ставить препарат повторно? Тянуть не стоит. Сразу же, как вы выясните, что два компонента поставлены, а антител нет даже через 3-4 недели ( значение меньше единицы), не ждите, идите на повторный курс вакцинации.

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