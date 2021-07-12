Это как масло в огонь: врачи рассказали, почему нельзя давать детям с температурой противовирусные средства. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Коронавирус и дети. Новая волна болезни не щадит никого, даже их. Как правило, ребятишки легко переносят первый удар инфекции. Но вот потом, когда, казалось, угроза миновала, развивается обострение - лихорадка, поражение сосудов всего организма, цитокиновый шторм. Родители в панике, а за жизнь ребенка приходится бороться уже бригаде врачей в реанимации. Доктора объясняют - в большинстве случаев этого можно было бы избежать, если бы родители не пичкали чадо лекарствами. О том, что необходимо делать родителям, а чего нельзя, рассказала заведующая кардиологическим отделением, руководитель Кавасаки-центра Иркутской областной детской клинической больницы Людмила Брегель.

Чем отличается

- Что такое коронавирус, сегодня знает каждый. Это острая вирусная инфекция ею болеют преимущественно взрослые, болезнь поражает бронхо - легочную систему, и наиболее тяжелые явления связаны с поражением легких, - напоминает Людмила Брегель. - И это - ну никак не банальная пневмония. Страдают сосуды легких, это дает ту картину дыхательной недостаточности, от которой страдают пациенты. Может развиться цитокиновый шторм с высокой температурой, лихорадкой, которая длится несколько дней, очень выраженным сосудистым воспалением. Все это может привести к состоянии шока и к состояниям, когда нарушается резко функция не только легких, но и сосудов других органов, что приводит к поражению мозга, нервной системы, почек, печени, кроветворной системы, появлению тромбозов.

У детей первоначальная встреча с вирусом проходит легко и, чаще всего, даже бессимптомно. Но... и взрослых, и детей осложнения настигают потом, когда болезнь, кажется, миновала.

-Уже после того, как заразившийся перенес эту инфекцию, в том числе ребенок, даже если бессимптомно, из - за воздействия на иммунитет возможно развитие патологической реакции, - рассказывает Людмила Брегель. - Она развивается по типу ревматического заболевания во многих органах сосудистого русла. Снова поднимается температура, и, если в острой стадии человек никаких симптомов не испытывал. Нарастает лихорадка, поражаются сосуды внутренних органов, возможно развитие позднего цитокинового шторма.

Это тот самый случай, когда теряются и врачи, и родные - вроде бы все шло хорошо, и вдруг...

-Этот состояние носит название мультисистемного воспалительного синдрома, - продолжает Людмила Брегель. -Самое опасное в нем - это сужение сосудов сердца с развитием тромбозов и острым инфарктом миокарда. Этот поздний цитокиновый шторм в 80 - 90% протекает с шоком и развивается очень бурно в течение 3 - 4 дней. Пациент попадает в отделение реанимации и ему требуется помощь целой команды специалистов, в которую должны входить и реаниматологи с максимальными возможностями, и неврологи, и ревматологи, и нефрологи, и гематологи, и онкологи, поскольку глубоко и серьезно поражаются органы из-за распространенного воспаления.

В кардиологическое отделение попадают ребятишки с цитокиновым штормом, с мультисистемным воспалительном синдромом.

- К этому времени больной уже неопасен, он вирус не выделяет, а заболевания течет из - за того, что излишне активизирована иммунная система, она работает против собственного организма, - продолжает Людмила Брегель. - Из-за тяжелейшего состояния, лечение начинается в отделении интенсивной терапии. В его основе противошоковая терапия и ряд препаратов, подавляющих иммунный ответ. Лечить таких пациентов начинают еще в районной больнице, ставят самые разные диагнозы - пневмония, сепсис, острые кишечные заболевания.

На самом деле во всем виноват коронавирус. Угрожающее состояние может развиться не сразу, спустя 2-4 недели после инфекции.

- И тут высокая температура - это признак того, что иммунная система работает очень хорошо и в большинстве случаев она справится с заболеванием, - говорит Людмила Брегель. - А если она не справляется, то все равно лечить надо по- другому. Привычные нам противовирусные препараты не помогут, только подольют масла в огонь. Поэтому основная просьба - не давать эти лекарства. Врач может выписать препараты, направленные на предотвращение появления тромбов и разжижение крови, это аспирин и коагулянты. Но самим эти медикаменты приобретать и давать не стоит, потому что все это требует врачебного контроля и анализов.

Сам противоспалительный синдром необходимо лечить в больнице специальными препаратами.