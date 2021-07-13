Поражение 70% легких и температура под 40: врачи из Бурятии спасли 9-летнюю девочку с коронавирусом и пневмонией. Фото: ДРКБ

То, что у их дочери коронавирус, родители 9-летней Леси Смирновой (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) из Улан-Удэ и подумать не могли. Сначала девочка с обычными симптомами ОРВИ лечилась дома. Но, через несколько дней у нее усилился кашель, а температура школьницы резко подскочила до 40 градусов. Родители отвезли Лесю в поликлинику, где медики решили срочно госпитализировать ее в ковидный стационар Детской республиканской клинической больницы.

- К нам она поступила уже в тяжелом состоянии, - рассказывают в пресс-службе ДРКБ. – У девочки были поражены оба легких до 70%, признаками полиорганной недостаточности. Ее сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Выяснилось, что у ребенка есть сопутствующие хронические заболевания.

От диагнозов, которые поставили Лесе, ужаснется даже здоровый человек. У нее подтвердился не только COVID-19, но и тяжелая внебольничная двусторонняя пневмония. Несколько дней врачи боролись за жизнь ребенка. И Леся выкарабкалась. В лечении пошла положительная динамика, а состояние девочки стало стабильным. На днях ее сняли с аппарата ИВЛ. Сейчас она находится на кислородной поддержке.

- Маленькая пациентка чувствует себя хорошо, - рассказывает врач Наталья Страхова. – Она может кушать самостоятельно. Готовим ее к переводу в отделение пульмонологии.

Как рассказала заместитель главного врача ДРКБ, врач пульмонолог Наталья Очирова, в целом, дети переносят коронавирус легче, чем взрослые. К особенностям коронавирусной инфекции у детей можно добавить симптоматику поражения желудочно-кишечного тракта. И это сказывается на самочувствии больных.

По словам медиков во время третьей волны коронавируса в Бурятии, детей с ковидом все чаще приходиться госпитализировать. Хотя раньше они болели в основном бессимптомно. Сейчас дети составляют более 1/3 от общего числа больных ковидного стационара ДРКБ.

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