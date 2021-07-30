Мишка хулиганит, взорвал газировку и испугался: туристы сняли, как косолапый хозяйничает на Байкале

Медвежонок - 1, 5 или двухлетка, взорвав газировку, испугался и в сторону но тут же вернулся. Фото: предоставлено Татьяной Новокрещеных.

"Баргузинский залив, мишка хулиганит, что то съел из продуктов, что то попортил, палатку порвал, но люди не пострадали. Медвежонок - 1, 5 или двухлетка, взорвав газировку, испугался и бросился в сторону, но тут же вернулся.", - эта запись в инстаграме сибирячки Татьяны Новокрещеных разошлась по соцсетям. Еще бы! "Шалости" Топтыгина сняли на телефон и его метания между палатками и съестным смотрятся забавно. Правда, забавно - это на расстоянии, дома за компьютером. Реальная встреча с хозяином тайги в его владениях не сулит ничего хорошего. А Баргузинский залив - хотя и заповедная зона, но место для отдыха популярное.

- Специалисты природоохраны приезжали и сообщили что медвежонок усыплен для перевоза глубже в лес, - рассказывает Татьяна. - Но! Там же мы увидели и огромные следы крупного зверя. Следы кружат по берегу в определенных местах, возможно там тропа. Сын с друзьями остался все таки там же на Баргузинском заливе ночевать и в ту же ночь они приехали к нам, рассказав что слышали уже рычание! Во первых, Слава Богу, медведь предупредил! И они отреагировали правильно, уехали...

Мишка "проверил" палатку. Фото: предоставлено Татьяной Новокрещеных.

В итоге переехали на озеро Бармашево, там и тихо и спокойно. А вернувшись, на старом месте туристы обнаружили семью с детьми. На предупреждения о медведях они никак не отреагировали.

Следы медведя. Фото: предоставлено Татьяной Новокрещеных.

-Хотя на берегу мы увидели следы очень большого зверя, далеко не такого несмышленого мишки, который испугался газировки, и от этого жутковато, - продолжает Татьяна. - Медведь ходит и явно даёт понять чтоб человек был бдителен и не останавливался на медвежьей тропе! Ведь все звери от зайчика до медведя ходят по тропам! Не раскидывайте мусор, особенно съедобный! Обоняние у медведя лучше чем у собаки, а по берегу валяются окорочка куриные! Это выглядит уже как приманка.

Что думают по этому поводу специалисты?

- Ученые зафиксировали рост популяции косолапых, - отмечают в пресс-службе "Заповедного подлеморья". - За один только недавний рейд мы насчитали десятерых. А буквально через пару дней медведи сами пожаловали на территории кордона Монахово, видимо, чтобы не утруждать длительными рейдами.

Основная концентрация мишек - в бухтах с каменистым берегом, предупреждают специалисты. И, конечно, надо помнить, что в заповедных зонах хозяин - все-таки медведь, как бы ни хотелось людям отдыхать с комфортом. Татьяна Новокрещеных права - надо быть внимательными, не стоит вставать мишкам "поперек дороги".