До конца лета в Иркутске закрыты кинотеатры, спа, солярии и сауны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сауны и кинозалы уже готовились к открытию в Иркутске. Ведь предыдущий «коронавирусный» указ ограничивал сроки их закрытия 1 августа. Поэтому многие планировали на эту дату сеансы, приглашали клиентов. Но нет. Ограничения по коронавирусу продлены в Иркутске до конца лета . Деятельность предприятий сферы досуга в Приангарье запрещена, на этот раз – по 31 августа.

- Темп прироста заболеваемости COVID-19 в регионе несколько замедлился, но в целом ситуация остается напряженной. Врачи по-прежнему отмечают тяжелое течение болезни, расслабляться еще рано. Тем более, совсем скоро новый учебный год, и нам нужно сделать все возможное для нормализации эпидемической ситуации. По рекомендации регионального управления Роспотребназора и санитарно-противоэпидемической комиссии принято решение о продлении ограничений, - прокомментировал Игорь Кобзев.

Какие виды услуг подпадают под запрет? Все, деятельность которых касается предоставления услуг в области искусства и организации развлечений, отдыха. Ограничения по коронавирусу продлены в Иркутске, по 31 августа закрыты детские игровые комнаты и развлекательные центры, СПА-салоны, солярии, сауны.

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Продолжается прививочная кампания

Уже поставили первый компонент вакцины против коронавирура около 490 тысяч жителей региона. Полную защиту получили почти 400 тысяч человек. Многие ждали поставок вакцин, альтернативных «Спутнику». В Иркутскую область доставили 13 770 комплектов новосибирского препарата «ЭпиВакКорона». А более 10 тысяч доз «Спутника Лайт» уже распределили по медицинским учреждениям региона. Эта поставка позволит начать ревакцинацию.