Не хотим подрабатывать, а надо: разница в зарплате между начальством и трудягами в Сибири растет. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Я нашла такую работу, где рабочий день с 9 утра до 6 вечера!», - с гордостью делилась с уже бывшими коллегами Настя. Те только вздыхали. Жизненный опыт говорил – посмотрим. Ибо еще не бывало на памяти таких занятий, где и труд от звонка до звонка, да еще и деньги приличные платят. Неудивительно – вскоре выяснилось, что надо «вечерять», а то и выходить на службу в выходной из чистого энтузиазма. Можно было, конечно, филонить. Но и желающих на неплохую зарплату тоже хватало. Знакомо?

Еще как!

- Большинство жителей региона (70%) сообщили, что у них случаются переработки, причем в каждом третьем случае – чаще, чем раз в неделю. Лишь 30% респондентов сообщили, что никогда не задерживаются на работе, - отмечают в службе поиска работы HeadHanter, они провели исследования вместо со страховщиками.

Конечно, больше других бьются на работе начальники рангом повыше ( им, а часто это владельцы бизнеса, тут прямой интерес) – 88%, приходится задерживаться сверхурочно, никак не оформляя трудового рвения, строителям и специалистам по недвижимости (83%), рабочим (79%), водителям, ответственным за перевозку и сбыт (77%) и IT-специалистам (74%). Как надолго? Около половины пашут по 10 часов в день, а каждому четвертому приходится отдавать работе по 12 часов!

Безусловно, со здоровьем в этом случае приходится постепенно прощаться, забывая о выходных и больничных. Больше половины понимают, что сгорая на работе, они подрывают здоровье.

- Самые распространенные проблемы – боли в спине (37%) и ухудшение зрения из-за работы за компьютером (31%), - отмечают аналитики. - Кроме того, респонденты пожаловались на головные боли (29%), появление лишнего веса или боли в ногах (по 20%), усугубление профессиональных заболеваний (13%), на появление или усиление гипертонии сослались 10%.

А уж о таких «мелочах», как профессиональное и эмоциональное выгорание, и говорить не стоит. Удаленная работа, на которую пришлось перейти в пандемию, только ускорила эти процессы.

Хотим зарабатывать больше!

Официальная средняя зарплата в Иркутской области сегодня – 51, 3 тысячи рублей в месяц. Тон тут задают добытчики золота, нефти и газа – у них получка в среднем больше ста тысяч рублей в месяц ( условия труда тяжелые, да). На второй позиции, по данным статистики, идут финансисты, но с очень большим отставанием – всего 67, 6 тысяч «на круг». В вилку – около 60 тысяч в месяц попадают энергетики, госуправленцы, работники транспорта. Немного недотягивают ученые – 58, 8 тысяч в месяц, и связисты – 57, 2 тысячи.

Это о чем? О том, что всем остальным, а особенно тем, кто недобрал до 51 тысячи в получку ( а таких много) , и меньше всего доход в торговле – в среднем по 30 тысяч, а работники общепита и вовсе получают 28 тысяч, хочется, глядя на удачливых соседей-нефтяников, зарабатывать больше.

А тут и до своей официальной средней по отрасли не все дотягивают.

Платят меньше, чем хочется? Есть вариант - подработать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На основной работе недоплачивают

-Где? Где у меня 60 тысяч?!, - если не брать «добытчиков», всем остальным не нравятся официальные цифры зарплат. Большая часть, хоть и работает в хорошо оплачиваемой сфере, серьезных денег не видят. А если спросить мнение бюджетников – вообще на дыбы поднимутся.

Между прочим, статистика с ними согласна! Потому что разница в зарплатах внутри всех отраслей продолжает расти. И есть такие, где доля низкооплачиваемых очень высока.

- Заработную плату на уровне средней и ниже имеют 64,6% работников ( конечно, на тех предприятиях, которые проверили - ред.), - честно сообщает Иркутскстат. В некоторых сферах он еще более высок: в производстве мебели – 99%, в производстве пищевых продуктов, в организациях ЖКХ, в гостиницах, кафе и ресторанах, учреждениях культуры и спорта – 86%, в производстве резиновых и пластмассовых изделий, в административной деятельности, образовании – 85%, в торговле – 82%, в полиграфической деятельности, на рынке недвижимости, в области здравоохранения и социальных услуг – 80%.

Солидные цифры. При этом наибольший разрыв в оплате – у финансистов и страховщиков, в 12 раз! В науке разница доходов низкооплачиваемых и высокооплачиваемых составила 9,4 раза, в лесной отрасли, у компьютерщиков, в строительстве – 8,5-9 раз.

Единственный выход - подработка

-Ты чего халтуришь?

-У меня вторая работа!!! Мне еще несколько часов вкалывать, некогда.

Наш, офисных сотрудников и работяг, ответ современным Ротшильдам, не желающим хорошо платить – подработка. «Анализ по профобластям показал, что о дополнительной работе сейчас в первую очередь думают представители научно-образовательной сферы, искусства и массмедиа, маркетинга и рекламы, а меньше всего — сотрудники банковской сферы, некоммерческих организаций и специалисты продаж». По данным службы исследований hh.ru, в настоящий момент подработка есть у 13% опрошенных жителей Иркутской области, при этом почти половина опрошенных заявили, что когда-либо имели опыт подработки помимо постоянной работы.

-Работу с частичной занятостью искали более 9,3 тысяч жителей Иркутской области, и это каждый пятый соискатель в регионе, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко. - Причем, чаще всего подработку рассматривают начинающие карьеру работники без опыта, студенты и IT-специалисты. Со стороны работодателей тоже виден явный интерес к такому сотрудничеству, с апреля по май они разместили 1104 предложений, при этом по сравнению с прошлым годом количество вакансий с подработкой выросло в 5 раз.