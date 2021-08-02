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Происшествия2 августа 2021 7:01

В смертельной ловушке оказался 81-летний пенсионер после обрушения частного дома в Боханском районе

Пожилого мужчину вовремя достали из-под обломков
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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В смертельной ловушке оказался 81-летний пенсионер после обрушения частного дома в Боханском районе

В смертельной ловушке оказался 81-летний пенсионер после обрушения частного дома в Боханском районе

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Частный деревянный дом обрушился на улице Степной в Бохане. Все произошло ранним утром, 2 августа. Соседи рассказали прибывшим спасателям, что под завалами может находиться хозяин. Через несколько минут обессиленного 81-летнего пенсионера достали из-под обломков. Он получил различные травмы. Пострадавшего срочно отправили в больницу, где врачи спасли ему жизнь.

Позже выяснилось, что обрушение могло закончиться трагедией. Среди завалов, спасатели нашли целый газовый баллон, который мог взорваться в любую минуту

Под обломками нашли газовый баллон.

Под обломками нашли газовый баллон.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- Сейчас на месте работают дознаватели МЧС, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Им предстоит выяснить причину обрушения дома

Добавим, что свою проверку проводят и полицейские.

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