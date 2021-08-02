Стало известно, где 3 августа не будет света в Иркутске и Иркутском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масштабное отключение электричества ожидает жителей областного центра и пригорода. Ремонтники проведут плановые работы. И несмотря на то, что людей предупредили о неудобствах заранее, с помощью звонка или СМС, приятного все равно мало. Успокаивает то, что энергетики обещают - после этого электросети будут работать долго и надежно. И так, стали известны адреса, где не будет света 3 августа в Иркутске. Где-то это продлится до 30 минут, где-то займет почти весь день.

Смотрите адреса ниже.

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутске

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутске

Однако есть и нюансы. Работы на сетях могут продлить из-за неблагоприятных погодных условий. Какие, к слову, в ближайшие дни прогнозируют иркутские метеорологи. Об отключении света 3 августа предупредили жителей Иркутского района. Частично не будет электричества в Хомутово, Грановщине, Егоровщине, Рязановщине, Лыловщине и Урике. Все работы энергетики обещают закончить к 17 часам того же дня.

Названы точные адреса, где пройдет отключение света в Иркутске и пригородах 3 августа.

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутском районе

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутском районе

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутском районе

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутском районе

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутском районе

В разное время плановый ремонт пройдет на электросетях по Байкальскому тракту, в Иркутском и Шелеховском районах. 3 августа пройдет отключение света в Иркутске и ближайших населенных пунктах - в некоторых домах в поселках Молодежный, Пионерск, Большой Луг, а также в селах Баклаши и Смоленщина.

Известны время отключения и адреса.

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутском районе

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутском районе

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутском районе

Известны адреса отключения света 3 августа в Иркутском районе

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