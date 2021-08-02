Спасатели предупредили жителей юга Иркутской области, что их ждут грозы и сильный ветер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В последние дни Иркутскую область поливает дождями. Так, в ночь на 3 августа местами пройдут ливни с грозами и в южных районах региона. Сильный ветер ожидается до 15м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Жителям Иркутской области рекомендуется ознакомиться с прогнозом погоды, воздержаться от поездок, выходов на водные объекты для купания, прогулок на водном транспорте, рыбной ловли, - предупреждают сотрудники ведомства.

Спасатели просят сибиряков позаботиться о своей безопасности, чтобы избежать несчастных случаев. Во время грозы следует остаться дома и отключить электроприборы. Если непогода всё же застигла в пути, лучше переждать её в каком-нибудь помещении. Выходить на улицу опасно.

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