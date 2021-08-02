Синоптики рассказали, когда в Иркутске закончатся ливни. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начало августа Иркутск встретил ливнями. И сейчас за окном дождь "как из ведра" и пасмурно. Поэтому основной вопрос, который волнует сейчас сибиряков насчет погоды - "Доколе?!" И когда, собственно, вернется жара, которую обещали. Все-таки последний месяц лета, хочется еще погреться.

-Увы, могу сказать, что сегодня, в понедельник, 2 августа, дождь не закончится, - говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Более того, к ночи он даже усилится и перейдет в очень серьезный ливень.

Это касается и всего юга области. Поэтому синоптики оставляют предупреждение о неблагоприятной погоде. Ведь даже 30 мм. осадков ( а это как раз вполне обычный летний дождь) уже угрожают сходами селей и прочими неприятностями в горных районах Хамар-Дабана. Что же касается всех остальных, то только вооружаться зонтиками и терпеть, ожидая хорошей погоды.

-После ночного ливня, во вторник, третьего августа, дожди продолжатся, говорит Юлия Янькова. - Они будут идти вплоть до следующего дня, ну, разве что, уже по нисходящей, не такие яростные. Зато середина недели отметится потеплением до +24...+26. И, кроме того, мы надеемся, что этими бурными осадками начала августа серьезная непогода в начале августа почти завершится.

По предварительному прогнозу на месяц дождей ожидается около или чуть ниже нормы. Правда, приходится считаться с тем, что концовка лета совсем немного уступает по этим нормам июлю. Так что ливни нам еще грозят. Жара тоже будет. Но уже все-таки август. А, значит, не такая, как в июле.

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