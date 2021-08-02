Два новых филиала аптеки «Экономия» открылись в Иркутске

Аптека «Экономия», г. Иркутск ул. Депутатская, 55. Фото: Галина Соболева

Аптечная сеть «Экономия» открыла еще два филиала в Иркутске - на улицах Депутатская, 55 и Пискунова, 142/8. Кроме того, после ремонта открылась аптека «Эскулап» в поселке Хомутово на улице Сиреневой, 1б. Местных жителей приглашают за покупками.

- В нашей сети вы найдете все товары, необходимые для здоровья, по комфортным ценам, - рассказывают в сети аптек. - Всегда в наличии полный перечень медицинских препаратов, а также биологически активные добавки, косметика и не только. Аптеки «Экономия» и «Эскулап» всегда готовы работать над вашими индивидуальными заказами. Нужный товар поступит в аптеку, где вы сможете его забрать уже на следующий день. Максимальное ожидание составляет до трех суток.

А теперь о выгодных предложениях. Каждому покупателю карта лояльности в подарок: за приобретенный товар на нее поступают баллы, их можно накапливать и в дальнейшем оплачивать ими до половины чека.

Всем покупателям карта лояльности в подарок. Фото: Галина Соболева

Также в новых филиалах аптеки, как и во всех остальных, доступны скидки и акции на различные товары.

- На рынке сети аптек «Экономия» и «Эскулап» свыше 20 лет, - рассказывают ее сотрудники. - Наша задача - обеспечить клиентам наиболее удобные условия во всех филиалах, поэтому мы примем вас с заботой и вниманием, грамотно проконсультируем в выборе лекарств, поможем приобрести сопутствующие товары. Индивидуальный подход к клиентам - наша особенность, которой мы гордимся.

Аптека «Экономия», г. Иркутск, ул. Пискунова, 142/8. Фото: Галина Соболева

КОНКРЕТНО

5 причин посетить филиалы аптек «Экономия» и «Эскулап»

1. Всем покупателям карта лояльности в подарок

2. Выгодные акции и скидки

3. Индивидуальный подход к каждому покупателю

4. Удобное расположение

5. Полный перечень медикаментов

Часы работы

Аптеки «Экономия» в Иркутске ждут покупателей каждый день

с 8.00 до 22.00, без выходных и перерыва на обед.

Иркутск, ул. Депутатская, 55 и Пискунова, 142/8.

Аптека «Эскулап» работает каждый день с 9.00 до 22.00, без выходных и перерыва на обед.

Поселок Хомутово, Сиреневая, 1б.