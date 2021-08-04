После столкновения двух грузовых поездов в Забайкалье, с рельсов сошли 8 вагонов. Фото: ГУ МЧС России по Забайкалью

Очередное ЧП на железной дороге в Забайкалье. Вечером, 3 августа на перегоне Алеур – Бушулей грузовой поезд столкнулся с хвостовой частью впереди стоявшего грузового состава. Сначала сообщалось, что от удара с рельсов сошли 10 вагонов обоих поездов. Об этом рассказали в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

- Движение на перегоне временно приостановлено, - сообщили в ведомстве. - Кроме этого, оказался нарушен габарит соседнего пути. Движение временно приостановлено. Пострадавших нет.

Фото: ГУ МЧС России по Забайкалью

На утро, в региональном МЧС уточнили, что от удара с рельсов сошли 8 вагонов, из них пять цистерн с топливом, повреждены 2 опоры контактной сети и железнодорожные пути.

- Из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина. – сообщили в МЧС России по Забайкалью. – Чтобы не произошло возгорания пролившегося топлива на месте работает пожарный поезд со станции Чернышевск.

Добавим, что устраняют последствия аварии и восстановительные поезда со станций Зилово и Шилка. Пассажиров предупредили о задержке поездов. Уже остановлен пассажирский поезд № 62 Москва - Владивосток. В нем находятся 147 пассажиров. Также возможно, что придется останавливать поезд №12 сообщением Самара - Владивосток.