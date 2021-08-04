19 раз судимая за кражи сибирячка забыла на месте преступления паспорт Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В полицию обратился житель Ангарска. В отделе он рассказал, что из его дома пропал сотовый телефон. Мужчина живет в частном секторе. Не закрыв входную дверь, он вывел собаку на прогулку. Вернувшись, увидел, как с его участка выходит светловолосая незнакомка. Решив проверить все ли на месте, сибиряк долго не мог отыскать свой смартфон, зато позже обнаружил другую интересную находку - дамскую сумочку, а внутри... паспорт, исчезнувшей по-английски, не прощаясь, барышни!

- Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнюю подозреваемую, - рассказали корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Расстроенная неудачей воровка давать комментарии полицейским отказалась. Выяснилось, что за ее плечами большой опыт «работы» в криминальном мире. Женщина была судима за кражи 19 раз. Но такую подсказку в виде паспорта, надо полагать, оставила впервые.

Теперь полицейским предстоит найти украденный телефон. А несостоявшейся Соньке-Золотой ручке грозит до 6 лет лишения свободы за кражу с проникновением в жилище.

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