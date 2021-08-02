В Иркутске мужчины ограбили и спустили с лестницы 80-летнюю пенсионерку, попросившую их о помощи

В Иркутске мужчины, которых попросила помочь 80-летняя пенсионерка, ограбили ее и "спустили" с лестницы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

У 80-летней иркутянки двое прохожих отняли 30 тысяч рублей. Пожилая женщина обратилась к ним с просьбой помочь открыть воду в квартире, а те решили забрать с собой пенсию старушки. Чтобы сбежать с места преступления, грабители и вовсе спустили пенсионерку с лестницы.

- Как установили полицейские, женщина при помощи знакомых перекрывала воду, а позже самостоятельно открыть ее не смогла, - рассказали корреспонденту "КП"-Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - С просьбой о помощи возле подъезда она обратилась к двоим прохожим и пустила их в дом.

Однако старушка не подумала, что первые встречные, которых она запускает в квартиру, могут оказаться преступниками. Однако, увы, так оно и было. Оказавшись в комнате, пока один из мужчин возился с водопроводом, другой огляделся и успел взять сумочку от аппарата для измерения давления. Там были все деньги пострадавшей. Заметив это, женщина в отчаянии пыталась остановить вора. Но тот ее толкнул с такой силой, что пенсионерка упала с лестницы. Ей повезло отделаться лишь синяками.

На место приехали оперативники с собакой. Она вышла на след и привела к пустой сумке в траве возле дома. Криминалист обследовал территорию и нашел улики, которые помогли полиции поймать предполагаемых злоумышленников.

Одним из них, тем, кто взял деньги, был уже судимый 38-летний иркутянин. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Подозреваемым грозит до 4 лет колонии.

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