Сибиряков, которые разместили фото нацистских преступников на сайте Бессмертного полка, отправили под суд

Расследование в отношении сибиряков, которые разместили фото нацистских преступников на сайте Бессмертного полка завершено в Иркутске. Фото: УФСБ России по Иркутской области

В Иркутске завершено расследование уголовных дел о реабилитации нацизма. В апреле подозреваемых 17-ти и 32-х лет задержали сотрудники ФСБ и полицейские. Эти двое ради одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге, в мае 2020 года разместили на сайте «Банк памяти» в Интернете фотографии нацистских преступников для их дальнейшей трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн». Таким образом, подозреваемых обвиняют в публичном осквернении памяти защитников Отечества.

- Следователями СКР в рамках расследования проводилась судебно-историческая экспертиза с привлечением экспертов-историков, - рассказали корреспонденту "КП"- Иркутск" в пресс-службе регионального СУ СКР. -Следствием были получены приговоры Военной коллегии Верховного суда СССР в отношении нацистских преступников. Проведён большой объем следственных действий.

Также оперативными сотрудниками УФСБ и регионального МВД при участии сотрудников ОМОН Росгвардии произведены обыски по местам жительства обвиняемых, изъяты предметы и документы, которые имели значение для следствия.

Уголовные дела с утвержденными прокуратурой обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу. Иркутянам грозит до трех лет лишения свободы, либо штраф до трех миллионов рублей.

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