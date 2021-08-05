Вакцину от коронавируса сейчас лучше ставить раз в полгода, иркутянам обьяснили - почему. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Итак, ревакцинация в Иркутске от коронавируса стартовала. Жители региона могут пройти ревакцинацию от коронавируса через полгода после введения. На этот счет есть подробный документ на сайте Минздрава страны. И там можно уточнить многие нюансы. В Приангарье повторная вакцинация от коронавируса стартовала совсем недавно и пока «Спутник лайт» поставили около тысячи человек. Партия этого препарата, которая только поступила в регион, составила 28, 4 тысячи флаконов, а всего поступило 40 тысяч доз этой вакцины. Она распределена во все поликлиники региона.

Конечно, этого немного. Поэтому очень много вопросов о том, как же все-таки сделать прививку. Максимально подробно на них ответил в своем Инстаграме глава региона, Игорь Кобзев.

- Во-первых, поставить «Спутник Лайт» смогут только те, кто полгода назад вакцинировался или переболел, - отметил он. - Последних примут c документами от врача и подтвержденным ПЦР-анализом.

Что еще важно знать о том, как организована ревакцинация в Иркутске от коронавируса? Сначала важное - в документе, который регламентирует повторную вакцинацию, напоминают, что после ковида иммунитет сохраняется полгода ( в том числе и у тех, кто сделал прививку, но все же заразился и заболел) и только потом начинает угасать. Так что спешить нельзя. А вот уровень антител не учитывается, только время – потому что до сих пор неизвестно, сколько их «много» и сколько – «мало». А если сразу после заболевания или прививки человек добровольно определил уровень антител и их не обнаружилось? Тогда через 6 месяцев его ждет ревакцинация, с возможной заменой препарата.

Так что запасаемся справками, пригодится и паспорт переболевшего. Придется также пройти и тестирование – важно, чтобы пришедший на вакцинацию человек не был заражен.

Куда идти? Тут, в случае с ревакцинацией в Иркутске тоже есть нюансы. Есть два варианта. Первый – обратиться в свою поликлинику. Второй – в мобильный пункт в «Сибэкспоцентре». Однако рассчитывать на то, что удастся пройти по «живой очереди» - не стоит. Нужно будет записаться, прийти в точно назначенный срок вместе со своей «пятеркой». Это нужно потому, что флакон рассчитан сразу на 5 доз.

Что еще надо иметь в виду? Вакцина однокомпонентная, это значит, что вас ждет всего одна инъекция. После нее, также, как и после вакцинации обычным «Спутником», может немного подняться температура, возможны неприятные ощущения в месте укола, но это быстро пройдет. Иммунитет формируется примерно за 3 недели.

СПРАВКА «КП»

Почему прививку приходится ставить так часто?

-Мы привыкли, что прививка от гриппа, как и все сезонные, делается раз в год. Но это в плановом порядке, а сейчас ситуация другая – экстренная. Когда инфекция станет управляемой, то есть будет достигнут коллективный иммунитет, все перейдут на привычную схему – раз в год. Однако пока этого нет, и ревакцинация в Иркутске от коронавируса проходит, как и по всей стране, раз в полгода.