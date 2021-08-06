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Общество6 августа 2021 4:28

Умки вернулись домой: медведей-сирот из иркутского питомника отвезли в тайгу на вертолете

Они выросли, окрепли и теперь вновь готовы жить в лесу
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Медведей грузят в вертолет Ми-8. Фото: Илья "К-9"

Медведей грузят в вертолет Ми-8. Фото: Илья "К-9"

Долгое возвращение в родные пенаты. Сразу пятеро полуторагодовалых медведей из иркутского питомника «К-9» теперь вновь будут жить в бескрайней сибирской тайге. Троих мишек из этой косолапой банды весной подбросили к порогу питомника, еще двоих сотрудники К-9 забрали себе на зимнюю спячку с полигона ТБО. Но теперь великолепная пятерка подросла,окрепла, и им пришло время возвращаться в лес. Место для их нового-старого дома выбрали в тайге Качугском районе, как можно дальше от населенных пунктов и людей. Причем, путешествие туда получилось у медведей с пересадками.

Медведей-сирот из иркутского питомника отвезли в тайгу
Видео: "К-9"

- Сначала их погрузили в клетки и на грузовике довезли до вертолетной площадки, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Затем мишкам пришлось добираться по воздуху. Мы пересадили их в предоставленный нам вертолет Ми-8. Перелет длился около часа. Его Топтыгины перенесли легко.

Просторный лес, и выход на волю умки сначала восприняли с осторожностью. Они походили кругами, а затем, даже не попрощавшись с провожающими их сотрудниками питомника и другими специалистами, побежали куда то в даль.

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