Сибиряк продал в Китай партию нефрита на 400 миллионов рублей. Фото: Сибирская оперативная таможня

Продав эту партию в 6,5 тонн незаконно добытого в Бурятии белого нефрита, 50-летний житель Иркутска стал бы крупным миллионером. Кстати, клиентов он нашел быстро. Как известно, что этот уникальный минерал очень ценится в Китае. Именно жителю Поднебесной сибиряк и решил отправить контрабанду.

Для того, чтобы нефрит благополучно дошел из Бурятии до Китая, контрабандисты даже выбрали более длинный и затратный маршрут через Казахстан. Таким способом преступники планировали затруднить российским таможенникам контроль над экспортными операциями. Но в пути операция провалилась. Грузовик с партией нефрита остановили на автомобильном пункте пропуска «Михайловка» в Алтайском крае. Контейнеры с необработанными камнями и цельными глыбами, промаркированными и отмеченными иероглифами, везли по поддельным документам.

- Причем, владелец груза из Китая уже рассчитался с российскими поставщиками за товар и ждал его прибытия, - рассказал заместитель начальника Сибирского таможенного управления – начальник Сибирской оперативной таможни Алексей Яковлев. - Но таможенники заранее знали о готовящейся контрабанде и отслеживали перемещение груза.

Грузовик с грузом задержали в Алтайском крае. Фото: Сибирская оперативная таможня

Задержали партию нефрита весной этого года. А недавно закончилась экспертиза всего груза. Оказалось, его незаконно добыли не только на месторождениях Бурятии, но и Забайкальского края. Среднерыночная стоимость партии задержанного нефрита дорогостоящего белого сорта по составила ни много ни мало 393 млн рублей (!).

- Против организатора контрабанды из Иркутска возбуждено уголовное дело, - продолжает Алексей Яковлев. – К контрабанде также причастны другие жители Иркутска, которые не раз поставляли нефрит в Китай. В феврале 2021 года подконтрольная им фирма получила по подложным документам новое разрешение на вывоз около 100 тонн полудрагоценного камня.

Сумма груза составила почти 400 млн рублей. Фото: Сибирская оперативная таможня

Добавим, что осенью 2019 года Сибирская оперативная таможня уже задерживала на российско-казахстанской границе вывоз двух партий нелегально добытого зеленого нефрита. Правда тогда сумма груза была намного меньше – 50 миллионов рублей.

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