Как иркутянам наблюдать метеорный поток Персеиды в августовский звездопад Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пик, пожалуй, самого романтичного события уходящего лета ожидается в ночь с 11 на 12 августа. Речь о метеорном потоке Персеиды. Ослепительный, в прямом смысле этого слова, звездопад в августе смогут увидеть и загадать при этом желание жители Иркутска. Зрелище, как всегда, обещает быть лучше любого праздничного фейерверка. Итак, когда точно ждать Звездопад в Иркутске в августе 2021.

- Мы проводим наблюдения метеорного потока Персеиды с 2016 года, - рассказывает директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - В прошлом году за один час нам удалось насчитать 101 метеор.

Итак, поток Персеиды наиболее активен с 17 июля по 24 августа. Смотреть на небо и считать «падающие звезды» можно хоть каждую ночь. Однако в этом году пик активности приходится именно на 11-13 августа. В эти ночи звездопад самый яркий и интенсивный. Небесные тела похожи на светящиеся капли дождя. Но как увидеть эту красоту горожанам и безопасно ли это?

- Мы вновь проведем наблюдение за Персеидами, - продолжает Павел Никифоров. – Сразу скажу, что оптические приборы не нужны. Это одно из немногих астрономических явлений, которые можно увидеть невооруженным глазом. То есть без специальных биноклей и телескопов. В любую ночь до 24 августа каждый желающий может наблюдать «падающие звезды». Для этого нужно выбрать место с открытым юго-восточным горизонтом вдали от ярких источников света.

К ночи падающих звезд уже готов и Иркутский планетарий. Традиционное наблюдение метеорного потока Персеиды пройдет при условии ясной погоды в поселке Глубокая с 9 по 12 августа. Вот такой ожидается Звездопад в Иркутске в августе 2021

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