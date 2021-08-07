Иркутск затянуло дымом от лесных пожаров в Якутии

Иркутск затянуло дымом от лесных пожаров Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Иркутяне, кто спал с открытой форточкой, ночью 7 августа стали просыпаться от запаха гари.

- Неужели проводку дома замкнуло?! - спросонья первое, что пришло в голову.

Но оказалось, что дымом несет с улицы. К утру город затянуло мглой от лесных пожаров. Не видно зданий вдали, все будто окутано плотным белым туманом.

Когда рассеется дым - пока неизвестно. Фото: Наталья ЛЫТКИНА

До этого несколько дней страдал только север Иркутской области: Катангский район, Усть-Илимск, Усть-Кут. Местные жители жаловались, что из-за пелены не видно даже соседние дома, а от вони болит голова. Накануне, 6 августа, дымом от лесных пожаров в Якутии накрыло и центральные районы. Всего заволокло 366 городов и поселков.

Так выглядит с утра улица Байкальская. Фото: Наталья ЛЫТКИНА

- В Катангском районе в зону задымления попали 10 населенных пунктов, в Усть-Илимском – 11, в Нижнеилимском – 17, в Нижнеудинском – 83, в Усть-Удинском – 24, в Заларинском – 71, в Братском – 18, в Зиминском – 37, в Чунском – 39, в Тайшетском – 16, в Нукутском – 36, а также Нижнеудинск, Тулун, Зима и Братск, - рассказали в ГУ МЧС по Приангарью.

На улицах пустынно. Фото: Наталья ЛЫТКИНА

Теперь же добавился Иркутск и ближайшие города и села. Так, затянут дымом Ангарск.

Добавим, что специалисты Иркутского УГМС и Роспотребнадзора каждый день проверяют, не превышены ли нормы по содержанию вредных веществ в воздухе. Пока о таких показателях не сообщалось.

У реки - "молочные" берега. Фото: Наталья ЛЫТКИНА

ВНИМАНИЕ

Как спастись от дыма

Роспотребнадзор советует при задымленности оставаться дома и пить больше воды, а особенно людям с хроническими болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Не стоит открывать форточки и окна, отпускать на прогулку детей и заниматься спортом на улице. Выгуливать домашних питомцев рекомендуют максимально быстро.

Над городом - серая мгла. Фото: Яна ЛИСИНА

Если все же нужно выйти из помещений, помогут влажные маски и респираторы. Сидя в машине, не открывайте окна, включите кондиционер в режим рециркуляции воздуха. А в квартирах нужна влажная уборка.

Если почувствовали слабость и головокружение, началась одышка, кашель, бессонница, следует обратиться к врачу.

Прохожих немного - не каждый захочет выходить из дома в такой дым. Фото: Яна ЛИСИНА

Пасмурно, серо, пахнет гарью. Фото: Яна ЛИСИНА