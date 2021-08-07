Синоптики рассказали, когда дым уйдет из Иркутска и как надолго

Смог развеется во время дождя
Фото: Наталья ЛЫТКИНА
В Иркутске стало легче дышать. Если ночью или утром 7 августа невозможно было приоткрыть окно, оттуда в квартиру сразу попадал дым от лесных пожаров в Якутии, то к обеду запах гари на улице стал чувствоваться меньше.
Так когда же в городе снова будет свежий воздух? Смог развеется, если пойдет ливень. По данным Гидрометцентра России, небольшой дождь начнется к вечеру, примерно к 20 часам, и продолжится до глубокой ночи. Воскресенье, 8 августа, тоже будет дождливым, разъяснится только к понедельнику. Не исключено, что тогда дым вернется.
Навевает прохладу и ветерок. В течение дня, по прогнозам синоптиков, - порывы около 4 м/с. Нежарко, поэтому сильной духоты нет. Температура воздуха +18...+21 градус.
Как выглядят улицы Иркутска, затянутого смогом от лесных пожаров, - смотрите в наших фотографиях.
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