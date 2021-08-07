Уже 417 городов и поселков Иркутской области затянуты дымом от лесных пожаров Фото: Наталья ЛЫТКИНА

В Иркутской области уже 417 городов и поселков в 12 районах накрыло смогом от лесных пожаров в Якутии. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

- Замеры содержания вредных веществ в атмосфере осуществляются ежедневно, - отметили в пресс-службе ведомства. - Превышений предельно допустимых концентраций специалисты не отмечают.

В Иркутском УГМС объяснили, почему запах гари 7 августа почувствовали даже в областном центре.

- Северо-восточный ветер, ориентированный с Якутии, зашел на территорию области, - пояснили в ведомстве. - Произошло наложение с дымом от пожаров в Иркутской области. В предстоящие сутки направление ветра изменится, и ситуация с задымленностью тоже.

Действительно, уже сейчас дым в столице Приангарья чувствуется заметно меньше, чем утром.

Тем временем, синоптики добавляют, что в некоторых районах Приангарья сохраняется высокий класс пожарной опасности и 8 августа даже будет расти.